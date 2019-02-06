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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 17:08 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin grup toplantılarının yapıldığı salı günleri Meclis içerisinde alınan güvenlik tedbirleri tartışıldı - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: - "Meclis'te koruma ekiplerinin bazı uygulamalarından milletvekilleri rahatsızlık duyuyorsa, buna biz de gereken hassasiyeti gösterir, ilgililere iletiriz" - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: - "TBMM yerleşkesinin içinde, bahçede, Genel Kurul, grup toplantı salonuna bağlı salon ve fuayelerde bir terör estiriliyor. Koruma terörü estiriliyor. Mecliste TBMM Koruma Müdürlüğü var"

TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin grup toplantılarının yapıldığı salı günleri Meclis içerisinde alınan güvenlik tedbirleri tartışıldı

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, halk arasında "Anadolu fırtınası" olarak tanınan Osman Bölükbaşı'nın ölümünün 17. yılı olduğunu hatırlatarak, Bölükbaşı'nın hala Türk siyasetinin en renkli kişilerinden birisi olarak anıldığını söyledi.

Bugünün ayrıca, Doğu Türkistan'daki Gulca katliamının 22. yılı olduğunu dile getiren Türkkan, katliamda şehit düşenlere Allah'tan rahmet diledi. Doğu Türkistan'ın milli dava olduğunu ifade eden Türkkan, bu davadan taviz verilmeyeceğini belirtti.

Gebze ve Darıca'daki hastanelerde mesai saatleri dışında çocuk doktoru bulunmaması sıkıntısının yaşandığını da ileri süren Türkkan, bölge insanının bu sorunun ivedilikle giderilmesini istedi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de devlet ve millet adamlığı denildiğinde akıllara ilk gelen kişilerden, MHP'nin siyasi geleneğinin öncü liderlerinden Bölükbaşı'na Allah'tan rahmet diledi.

Bülbül, 50'nci yılı kutlanan MHP'nin banisi Alparslan Türkeş başta olmak üzere, bütün dava büyükleri ve şehitleri saygı ve rahmetle andığını ifade etti.

Kamu iktisadi teşekküllerinde, kamu kurumlarının yemekhanelerinde, araç teminine dayalı ihalelerde ve hastane bilgi yönetim sistemi işlerinde çalışanların, kadro imkanının dışında kaldığını söyleyen Bülbül, hastanede çalışanların kadroya geçilmesine ilişkin yapılan çalışmada bir sonuca ulaşılmadığını belirtti.

Bülbül, "Kadroya geçme imkanına kavuşamayan bu cüzi miktardaki işçi kardeşlerimizin kadro imkanına kavuşması konusunda gerekli çalışmaların Meclis bünyesinde yapılmasını arzu ediyoruz. Bu konuda MHP hazırdır, kanun tekliflerini de verdi. Ortaya çıkacak kanun, işçi kardeşlerimizin sorunlarını halledecektir." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan Sedat Peker hakkında katıldığı bir açılışta "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarını işlediği gerekçesiyle açılan soruşturmaya değindi.

Kurtulan, "Bize göre, bu soruşturma, sadece kamuoyunun tepkisini dindirmek için açılmıştır. Soruşturmanın sonucunu tahmin etmek için müneccim olmaya hiç gerek yok. Sonuçlarını bildiği için bu kadar rahat tehditler savurabilen bu kişi hakkında dava açılsa bile, diğer üç davada olduğu gibi yine beraat edeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, konuşmasında siyasi partilerin grup toplantılarının yapıldığı salı günleri Meclis içerisinde alınan güvenlik tedbirlerini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Meclis'in etrafında, yerleşke dışında alınan tedbirlere bir itirazlarının olmadığını dile getiren Altay, "Ama TBMM yerleşkesinin içinde, bahçede, Genel Kurulda, grup toplantı salonuna bağlı salon ve fuayelerde bir terör estiriliyor. Koruma terörü estiriliyor." ifadelerini kullandı.

Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mecliste TBMM Koruma Müdürlüğü var. Fakat o gün, bütün bu Meclisin Koruma Müdürlüğünün yetkileri, etkileri, görevleri baypas ediliyor, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Meclisi işgal ediyor. İşgalden kastım, kötü anlamda anlaşılmasın. Çok şükür, Türkiye darbeler devrini kapattı diyoruz. Türkiye'nin Cumhurbaşkanına, TBMM'de ve herhangi bir yerinde bir saldırı olursa, merak etmesin, biz de en az onun kadar kendisini savunma noktasında gayret içinde oluruz. Ama bana ve diğer milletvekillerine, Cumhurbaşkanlığı koruma ekipleri tarafından, Meclisin içinde her gün geçtiğim yol kapatılıyorsa ben o koruma müdürünü ya da o polisi fena yaparım, Bu, bana değil; bu, millete bir göstermelik edepsizliktir. Bu, millete saygısızlıktır."

Ekonomiye sopayla müdahale edilmemesini isteyen Altay, ekonomide kurallara uyulması, ülke ekonomisinin tefecilere teslim edilmemesi gerektiğini, elektrik ve akaryakıta uygulanan zamların geri çekilmesiyle domates, biber, patlıcanın fiyatının düşeceğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Mecliste salı günleri uygulanan güvenlik tedbirlerine ilişkin, "Meclis'te koruma ekiplerinin bazı uygulamalarından milletvekilleri rahatsızlık duyuyorsa, buna biz de gereken hassasiyeti gösterir, ilgililere iletiriz. Ama korumaların buradaki bazı uygulamalarından yola çıkıp, milletin tepesinde, güç gösterisi yapıyormuş gibi bir şey söylenmesini de asla kabul edemeyiz." ifadesini kullandı.

Ülke ekonomisini asla tefecilere teslim etmediklerini belirten Muş, "Biz ülke ekonomisine eğer tefeciler çöreklenmeye çalışıyorsa onları gönderdik. Bunun da milletimiz tarafından bilinmesini isterim." dedi.

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