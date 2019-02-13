TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, ilk olarak İYİ Parti'nin gıda fiyatlarındaki artışla ilgili araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

Öner üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, hükümete göre, gıda fiyatlarındaki artıştan çiftçi, manav, marketçi, halci, hatta bu gıda ürünlerini taşıyan TIR şoförlerinin bile suçlu olduğunu ifade etti.

"Köprülere zam yapan, mazotu uçuran, gübre fiyatlarını katlatan siz değilsiniz; tarım girdilerini artıran siz değilsiniz. Siz, hep masum oldunuz." diyen Yokuş, hükümetin, iç piyasayı baskılamaktan başka hiçbir şey yapmadığını savundu.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, kasket ile kürsüye çıktı.

"Bu şapka size bir şey hatırlatıyor mu?" diye soran Gaytancıoğlu, Atatürk'ün efendisi olan köylünün unutulduğunu söyledi.

Çiftçinin borcunun 110 milyar lira, tarlasının da ipotekli olduğunu savunan Gaytancıoğlu, "Başka ülkelerin çiftçilerini destekliyorsunuz ama kendi çiftçiniz aklınıza bile gelmiyor. Tarlada çiftçinin yangınını söndürmeden, tanzim satışlarla, kısa vadeli uygulamalarla bu iş olmaz. Köylüyü kalkındırmadan bu iş olmaz." dedi.