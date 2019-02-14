HABER

TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 15:58 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: - "Cumartesi Anneleri'nin yakarışını dile getirebilecekleri bir meydanın, bunu söyleyebilecekleri bir alanın kendilerine çok görüldüğü bir Türkiye'yi yaşattığı için iktidar partisini kınıyoruz" - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: - "21. yüzyılın müreffeh Türkiye'sini, İzmir İktisat Kongresi ruhuyla inşa etmeliyiz"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Cumartesi Anneleri'nin yakarışlarını dile getirebilecekleri bir meydanın, bunu söyleyebilecekleri bir alanın kendilerine çok görüldüğü bir Türkiye'yi yaşattığı için iktidar partisini kınıyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İzmir İktisat Kongresi'nin, 17 Şubat Pazar günü yıl dönümünün olduğunu anımsatarak, "21. yüzyılın müreffeh Türkiye'sini, İzmir İktisat Kongresi ruhuyla inşa etmeliyiz." diye konuştu.

Akçay, down sendromuyla doğan 13 yaşındaki Fatima Kevser'in, Dünya Para-Tekvando Yarışması'nda dünya şampiyonluğunu elde ederek, Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Erkan Akçay, ormanların korunması için canla başla mücadele eden orman muhafaza memurlarının maaş ve özlük haklarından mahrum kaldığını belirterek, bu mağduriyetlerin giderilmesini istedi.

Akçay, şöyle devam etti:

"Adli Kolluk Yönetmeliğinin icra kuvvetini oluşturan beş unsuru; polis, jandarma, sahil güvenlik, gümrük muhafaza ve orman muhafaza olarak geçmekte ancak özlük haklarında polis, jandarma, sahil güvenlik ayrı gümrük muhafaza ve orman muhafaza ayrı değerlendirilmektedir. Orman muhafaza memurlarının da yıpranma payı ve 3600 ek gösterge düzenlemesine dahil edilmesi adilane bir yaklaşım olacaktır."

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, siyasi partilerin 31 Mart seçimlerine ilişkin açıkladığı kadın adayların az olduğunu, HDP'nin ise açıkladığı 290 adayın yarısını kadınların oluşturduğunu söyledi. Kurtulan, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevinin ise devam ettiğini dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı.

Özel, bugün ayrıca piyanist İdil Biret'in, 1951 yılında 10 yaşındayken Sevgililer Günü'nde Paris'te verdiği konserin de yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Her vesileyle kötülenen, aşağılanan o 'tek parti dönemi' denilen, aslında hepimizin değerlerinin, başarılarının ve başarısızlıklarının ortak olduğu bir dönemde, İdil Biret gibi bir çocuk 'Harika Çocuklar Projesi' kapsamında Paris'te 10 yaşında konser vermişti. Bir ülkenin bilime, sanata, çocuklarına, gençlerine verdiği önemin sonucunun nasıl alındığına dair bu örnekleri arttırmak da mümkün." ifadesini kullandı.

Özgür Özel, meydanlar, sokaklar onlara kapatıldıkça "Cumartesi Anneleri"nin sesini Meclise taşımaya devam edeceklerini daha önceleri de söylediklerini anımsatarak, "Cumartesi Anneleri"nin 724. haftasında Mehmet Şirin Maltu için adalet istediğini söyledi.

Özel, "Cumartesi Anneleri'nin yakarışını dile getirebilecekleri bir meydanın, bunu söyleyebilecekleri bir alanın kendilerine çok görüldüğü bir Türkiye'yi yaşattığı için iktidar partisini kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

43 can aldı, 38 ayrı cezaevinde 48 yıl hapis yattı43 can aldı, 38 ayrı cezaevinde 48 yıl hapis yattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anayasa komitesine dair tıkanıklığın artık aşılması gerekiyor"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anayasa komitesine dair tıkanıklığın artık aşılması gerekiyor"
CHP'li Özel: Partinin cebine bir kör kuruş girmiyorCHP'li Özel: Partinin cebine bir kör kuruş girmiyor
Anahtar Kelimeler:
Erkan Akçay orman muhafaza memuru Özgür Özel TBMM Genel Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

Bakan'dan önemli bayram ikramiyesi açıklaması

Bakan'dan önemli bayram ikramiyesi açıklaması

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan ilk açıklama

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan ilk açıklama

Polisin kolunu ısıran HDP'li vekil Saliha Aydeniz hakkında soruşturma!

Polisin kolunu ısıran vekil hakkında flaş karar!

Devlet Bahçeli'den HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye sert yanıt

Bahçeli'den HDP'li isme sert tepki!

Erdoğan: Venezuela altını Çorum'da işlenecek

Erdoğan'dan flaş 'altın ticareti' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek

Erdoğan duyurdu: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek

İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanı Erkan Önen ve Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etti

İYİ Parti'de deprem! Topluca istifa ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.