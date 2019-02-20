TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin verdikleri grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda ilk olarak İYİ Parti'nin, "İstanbul Havalimanı"na yönelik grup önerisi görüşüldü.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "İstanbul Havalimanı projesinin, 2019-2030 yıllarında 4,5 milyar avro zarara uğrayacağı" iddialarının bulunduğunu belirterek, ilgililerin konuya ilişkin bilgilendirme yapmadıklarını ifade etti.

Tatlıoğlu, "Bu, devletin imajını ve siyaseti yıpratır. Bu nedenle bunun ciddi anlamda Meclis araştırma komisyonu konusu olduğu açıktır." dedi.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, İstanbul Havalimanı projesinin birçok işçinin canı üzerinde yükseldiğini, aynı zamanda ekolojik felaket olduğunu ileri sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Türkiye'de kamu-özel iş birliğiyle yürütülen projelerle vatandaşın cebindeki paraların, birkaç şirketin cebine aktarılır hale geldiğini iddia etti.

İstanbul Havalimanı'nın da bu projelerden olduğunu savunan Emecan, projenin "22 milyar 152 milyon avroluk bir yılan hikayesi"ne dönüştüğünü belirtti.