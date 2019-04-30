TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda CHP'nin, Çubuk'taki şehit cenazesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırının araştırılmasına ilişkin grup önerisi kabul edilmedi. CHP, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin araştırma önergesinin bugün gündeme alınmasını grup önerisi olarak TBMM Genel Kuruluna getirdi. Öneri üzerinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Çubuk ilçesindeki bir şehit cenazesi esnasında Kılıçdaroğlu'na linç girişimi gerçekleştirildiğini söyledi. Daha önceden organize olan bir ya da birkaç grubun cenazeyi provoke ettiğini savunan Özkoç, bu kişilerin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile TBMM Başkanvekili Levent Gök ve milletvekillerini darp ettiğini belirtti. Özkoç, şöyle konuştu: "İçişleri Bakanlığının olaya ilişkin söylemlerinin tamamı Cumhuriyet savcılığının tutanaklarıyla çürütülmüştür. Protesto edilmede bir sıkıntı yok ancak provokasyonlar kabul edilemez. Bu İçişleri Bakanı'nın, olayın ciddiyetinin farkına varması gerekiyor. Eğer bunun üstünü örtersek linci meşru hale getirmiş oluruz. Bugün bizim başımıza gelen yarın başka bir liderin başına gelebilir ve daha vahim olaylarla karşı karşıya kalırız. Grubu bulunan tüm siyasi partilerle Meclis kendisine sahip çıkmalı. Bu olayı görmezlikten gelmemeliyiz. Bunun karşısında olmak doğru değildir. Ben kimsenin bunun karşısında olacağına inanmıyorum. Önümüzde Türkiye'nin sorunları var. Elimizi taşın altına sokarsak, birbirimizi var etmek için mücadele edersek başaramayacağımız hiçbir şey yoktur." Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Özel anlar Kılıçdaroğlu: Verilmiş sadakamız varmış CHP'nin önergesine ret!

- "Önergeyi kabul etmek bu Meclisin namusudur" İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 21 Mart 2019 tarihinde Türkiye'nin çok büyük bir felaketin kıyısından döndüğünü ifade etti. Çıray, şimdilik kim olduğu bilinmeyen bir mihrak tarafından kontrollü bir yangın çıkarılmak istendiğini savunarak, "O yangın kontrolden çıkarak yayılmış olsaydı, bu travmanın şiddeti inanın 15 Temmuz hain girişiminin şiddetinden çok daha vahim olurdu. Kısacası kanlı kardeş kavgasının kıyısından dönüldü. Çok şükür ki provokatörlerin istedikleri olmadı. Bu araştırma önergesini kabul etmek bu Meclisin namusudur. Aksi halde hiçbir milletvekili bundan sonra güvence altında olamaz. Bu kontrollü yangını çıkaranların hedefi demokrasi ve hukuk devletini yıkmaktır. Bu nedenle hedef devletti, hedef milletti." diye konuştu. - "Toplumsal iklim nasıl teşekkül etti?" AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ise yaşanan olayın esef verici bir hadise olduğunu vurguladı. Olayla ilgili çeşitli değerlendirmelerin yapıldığını, lehinde, aleyhinde birtakım görüşlerin dile getirildiğini anlatan Bostancı, "Bu tür konularda varsayım oluşturacaksak yapıcı varsayımlar kurmak hayırlı olur. Hepimizin kaderi ortak. Kader ortaklığında zemin, demokratik siyasettir. Demokratik siyasetin de en temel unsuru şiddete karşı olmaktır. Hiç kimse şiddetin yanında olamaz. Şiddeti biz her şartta reddettik, bu olaya ilişkin de reddettik ve kınadık." dedi.