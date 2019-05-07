TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "23 Haziran'da gerçekleştirilecek seçim, İstanbul gibi Türkiye'nin marka şehrinin şaibesiz bir şekilde yoluna devam etmesinin mecburiyeti ile ortaya çıkmıştır. YSK'nin vermiş olduğu karar ilk değil, son da olacak değildir." dedi. TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, devletin ve hükümetin gerek sınır içinde gerekse sınır dışında terörle mücadele adına ortaya koyacağı iradenin arkasında tam mutabakatla ve bütün destekleriyle duracaklarını belirterek, "Bir daha bir çözüm savrulmasını yaşayamayız. Seçim kazanmak için lüzumsuz şirinlik yapabileceğimiz bir cümlenin bugünden önünü keselim diye söylüyorum." ifadesini kullandı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin kararını anımsatarak, "İtirazların başladığı ilk günden itibaren vurguladığımız üzere YSK kararını saygıyla karşılıyoruz." diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor İstanbul seçiminin yenilenmesine, İYİ Parti'den itiraz Ankara Barosu'ndan YSK'nın İstanbul kararına tepki

Demokratik bir hukuk devleti olmanın ilk adımının tüm hukuki süreçler, idari işlemler ve demokratik yarışların anayasa ve kanunların çizdiği çerçevede gerçekleşmesi olduğunu vurgulayan Akçay, YSK kararında da hukukun işlediğini ve yargı sürecinin sona erdiğini söyledi. YSK'nin kararında sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlüklere ve kanuna aykırılıklara işaret edildiğini ve bu durumun seçim sonuçlarında etkili olduğunun belirtildiğine dikkati çeken Akçay, "Seçimler demokratik bir rekabet ve yarıştır. Bu yarışta kabul edilmesi gereken birinci ilke; seçmen iradesinin sandığa tam olarak yansıması, seçimlerin hukuk kurallarına, kanunlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesidir." dedi. Akçay, YSK kararından hemen sonra yurt dışından gelen açıklamaların dikkatlerini çektiğini belirterek, bu açıklamaları ve tepkileri Türkiye'nin içişlerine karışma girişimi olarak gördüklerini ve kınadıklarını söyledi. YSK'nin Türkiye'nin en önemli kurumlarından birisi olduğunun altını çizen Akçay, şunları kaydetti:

"Bundan sonrası için YSK kararına saygı duyulması ilk adımdır. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü bunu gerektirir. 23 Haziran İstanbul seçiminin de suhuletle gerçekleştirilmesine, hiçbir provokasyona meydan verilmemesine özen gösterilmelidir. YSK kararı karşısında Türkiye'yi kaosa, kargaşaya, krize sürüklemeye yeltenecek adımlara da geçit verilmemelidir. YSK'nin aldığı kararla İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin yenilenmesi sayesinde sandığa düşen gölge kalkacak, her türlü itiraz ve tartışmalar bitecek, şaibe ve şüpheler giderilecektir." HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, YSK'nin, KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilenlerin mazbatalarının verilmemesine ilişkin karar aldığını anımsatarak, "Biz o zaman bu YSK'nin demokrasi ve hukukla bir alakası kalmadığını, kayyum atayıcı olduğunu çok açık bir şekilde söylemiştik. Bu YSK, demokrasi ve hukuku ortadan kaldıran bir iktidarın manivelası haline gelmiştir." görüşünü savundu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise CHP Parti Meclisi (PM) tarafından yayınlanan bildiriyi Genel Kurul'da okudu.