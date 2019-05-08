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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2019 15:49 | Son Güncelleme

AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç: - "(İhraç edilip geri gönderilen tarım ürünlerinden) bizim kriterlere uygun olmayanlar toplumun tüketimine sunulmuyor"

AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, ihraç edilip geri gönderilen tarım ürünlerine ilişkin, "Bu ürünlerden bizim kriterlere uygun olmayanlar toplumun tüketimine sunulmuyor." dedi.

İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için ihracattan geri dönen tarım ürünlerine ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak TBMM Genel Kurul gündemine getirdi.

İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu, yurt dışındaki vatandaşların yemeyip insan sağlığına zararlı olduğu için iade edilen ürünlerin imha edilmesi, tutanaklara geçirilmesi ve Bakanlığın bunu duyurması gerektiğini söyledi. Çulhaoğlu, bu ürünlerin iç piyasada satışa sunulup sunulmadığının araştırılmasını istedi.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, çilek, domates gibi iade edilen bu tarım ürünlerinin sessiz sedasız iç pazara sunulduğunu, toksik madde içeren ürünlerin iç pazarda tüketilmesinin önlenmesi gerektiğini belirtti.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, tarım alanlarını, çevreyi koruyup gözetirken tarımsal üretim ve üreticilerin zarar görmemesi, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün çevre, tarım ve insan sağlığını gözeterek, güvenli alternatif çözümler üretmesi, zirai ilaçların ruhsatlarının ve dozlarının güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, 4,5 milyon ton ihracat içinde sadece geriye dönen ürünün 450'de bir olduğunu aktararak, Türkiye'de bütün prosedürlerin, yönetmeliklere uygun şekilde yapıldığını bildirdi.

Kılıç, ihracatta geri dönen ürünlerin Türkiye'ye girmeden ihraç edildiği ülkede birtakım analizlerinin yeniden yapıldığını, sıkıntı varsa gümrük anlaşmaları çerçevesinde orada imha edildiğini kaydetti.

Kılıç, "Bazı ürünler, dünyada daha yüksek kriterleri kabul eden başka ülkelere ihracat ediliyor. Bizim ülkemizin de kendi kriterleri var. Bu ürünlerden bizim kriterlere uygun olmayanlar toplumun tüketimine sunulmuyor." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada İYİ Partinin grup önerisi kabul edilmedi.

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