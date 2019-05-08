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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2019 16:52 | Son Güncelleme

Milletvekilleri, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesini değerlendirdi - AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram: - "Mağdur edebiyatı yapmaya kimsenin hakkı yok. Asıl mağdur Binali Yıldırım'dır" - CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat: - "Bu sandık görevlilerini kim yazdı? 'Şu kadar oyla kazanırsanız kabul edeceğiz' deyin ona göre yola çıkalım"

TBMM Genel Kurulunda milletvekilleri, YSK'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesini değerlendirdi.

HDP, Danışma Kurulu toplanamadığı için seçim sonuçlarına ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesini grup önerisi olarak, Genel Kurul gündemine getirdi.

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "6 Mayıs'taki YSK kararının, 15 Temmuz darbe kalkışmasından bir farkı olmadığını, 15 Temmuz'un askeri yöntemlerle, askerler tarafından, 6 Mayıs'taki darbenin ise araçsallaştırılmış YSK eliyle yapıldığını" öne sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, YSK'nin iptalinin 15 Temmuz'a benzetilmesinin hezeyan olduğunu, ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine hakaret anlamına geldiğini kaydetti.

-"YSK üyeleri istifa etmeli"

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye seçimini iptal kararının bütün Türkiye'de, adeta bütün dünyada şok yarattığını, adalete ve seçim sistemine darbe vurulduğunu öne sürdü. Subaşı, YSK üyelerini istifaya çağırdı.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sandık görevlileri nedeniyle seçimin iptalinin istendiğine işaret ederek, "Bu sandık görevlilerini kim yazdı? 'Şu kadar oyla kazanırsanız kabul edeceğiz' deyin ona göre yola çıkalım. Bartın, Muş, Karabük'te az oy farkla kazanılıyorsa o zaman da kesin bir şeyler olmuştur. Araştırılması gereken YSK üyelerinin kendisidir. Karar vermeden önce kiminle, ne kadar, hangi telefonlarla konuşulmuştur, açıklanmalıdır. AKP'li üyeler heyetler halinde nasıl YSK'ya baskı kurmuştur açıklanması gerekiyor." dedi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, 6 Mayıs'ta YSK'nin İstanbul için seçim yenilenmesi kararı verdiğini, YSK'nin kararını verirken tam hukuksuzluk durumuna ve bunun da sonuca etkili olup olmayacağına baktığını söyledi.

İptal kararından önce de YSK'nin kararı her ne olursa olsun kabul edeceklerini söylediklerini anımsatan Yurdunuseven, AK Parti olarak her zaman hukukun üstünlüğünü savunduklarını kaydetti. Yurdunuseven, YSK'nin yerinde, adaletli bir karar verdiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada HDP'nin grup önerisi kabul edilmedi, daha sonra aynı içerikli CHP Grup önerisinin görüşmelerine geçildi.

- "Binali Bey'i mağdur etmiştir"

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder." dediğini ifade ederek, "Kaybettiniz. Demokrasiyi içinize sindiremiyorsunuz. Ben kadın doğum uzmanıyım. YSK'nin kararını şuna benzetiyorum; adamın birinin dördüz çocuğu olmuş, 'üçü bana benziyor biri bana benzemiyor' diye dördüncüsünü red ediyor. Kabul etmediğiniz tam da bu. Çocuklar birbirine benzemiyorlar ama hepsi bu ülkenin çocuğu. Sizin kabul etmediğiniz çocuk da bu ülkenin menfaatleri için çalışacak. Bu ülkede vicdanı olan, demokrasiye inan herkes YSK'nin bu kararın demokrasiye darbe olduğunu biliyor." diye konuştu.

HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, YSK'nin neredeyse yandaş seçim kuruluna dönüştüğünü öne sürdü.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, mağdur edebiyatı yapmaya kimsenin hakkı olmadığını, asıl mağdurun Binali Yıldırım olduğunu söyledi. Bayram, "Bizler, sayımlar yapılırken geçersiz oyların ve daha sonra bütün oyların tamamı sayılsın derken saydırmayanlar Binali Bey'i mağdur etmiştir. Tamamen sayılsaydı bugün Binali Bey belediye başkanıydı. Olanda hayır var. Er ya da geç bu milletin vereceği kararla 23 Haziran'da bu sonuç gerçekleşecek. Rahat olun. Ne kadar ittifak yaparsanız yapın, kimlerle iş tutarsanız tutun nafile. CHP, bugün bir itiraz yaptı, yapabilir. 6 Mayıs'ta verilen karar kesindir, geç kaldınız, o itirazlarınızı talep halinde yapacaksınız, geçti borun pazarı." diye konuştu.

CHP'nin grup önerisi de kabul edilmedi.

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