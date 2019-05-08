TBMM Genel Kurulu

9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...

9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "6 Mayıs'taki YSK kararının, 15 Temmuz darbe kalkışmasından bir farkı olmadığını, 15 Temmuz'un askeri yöntemlerle, askerler tarafından, 6 Mayıs'taki darbenin ise araçsallaştırılmış YSK eliyle yapıldığını" öne sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sandık görevlileri nedeniyle seçimin iptalinin istendiğine işaret ederek, "Bu sandık görevlilerini kim yazdı? 'Şu kadar oyla kazanırsanız kabul edeceğiz' deyin ona göre yola çıkalım. Bartın, Muş, Karabük'te az oy farkla kazanılıyorsa o zaman da kesin bir şeyler olmuştur. Araştırılması gereken YSK üyelerinin kendisidir. Karar vermeden önce kiminle, ne kadar, hangi telefonlarla konuşulmuştur, açıklanmalıdır. AKP'li üyeler heyetler halinde nasıl YSK'ya baskı kurmuştur açıklanması gerekiyor." dedi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, 6 Mayıs'ta YSK'nin İstanbul için seçim yenilenmesi kararı verdiğini, YSK'nin kararını verirken tam hukuksuzluk durumuna ve bunun da sonuca etkili olup olmayacağına baktığını söyledi.

İptal kararından önce de YSK'nin kararı her ne olursa olsun kabul edeceklerini söylediklerini anımsatan Yurdunuseven, AK Parti olarak her zaman hukukun üstünlüğünü savunduklarını kaydetti. Yurdunuseven, YSK'nin yerinde, adaletli bir karar verdiğini ifade etti.