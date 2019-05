TBMM Genel Kurulu

Ben her zaman her platformda bu örgüte karşı bir duruş sergilemiş, fikri yapısı itibarıyla da bu örgüte karşı olan birisiyim. Bununla ilgili de birçok sıkıntılar yaşamış birisiyim. Bu örgütün adında bir örgüt olduğundan hiçbirimizin haberi yokken, 1985 yılında liseler arası yarışmada, bu örgütten olduğunu çok daha sonraları öğrendiğim arkadaş, verilen haksız puanlarla, benim de katıldığım bir yarışmada birinci olmuştu, ben ikinci olmuştum. O zamandan beri buna karşı bir tavır koyan biriyim, öğrencilik yıllarımdan bilen arkadaşlarım var. Bütün detaylarıyla hayatımın her safhasında olduğu gibi bu konuda açıklama yapabilecek rahatlıkta olan bir kardeşinimizim, arkadaşınızım. Bu ithamı reddediyorum, itham sahibini de kınıyorum. Gerekli disiplin cezası için işlem yapılmasını da talep ediyorum."

-Nuhoğlu'na Meclisten çıkarma cezası

Şentop'un konuşmasının ardından Gök, birleşime ara vererek grup başkanvekilleriyle görüştü.

Daha sonra birleşimi açan Gök, söz konusu ithamla ilgili tutanakları incelediğini, Nuhoğlu'nun sözlerinin Meclis İçtüzüğüne göre de kabul edilemez olduğunu söyledi. Gök, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'nun, Meclis Başkanı Şentop'u "FETÖ'cü olmakla itham ederek" hakaret fiilini işlediği gerekçesiyle Meclisten iki bileşim çıkarılması cezası verilmesini oylamaya sundu.