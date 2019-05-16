MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, kürtajın, kadın sağlığını tehdit eden bir durum, en ehil ellerde bile kadın sağlığı için risk olduğunu belirterek, "Kürtaj istenmeyen durumdur. Ancak bunu yasaklayarak da engelleyemeyiz. Bunun için istenmeyen gebelikleri baştan önlemek gerekir." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

Aycan, yaptığı gündem dışı konuşmada, gebeliğin, çok ciddi sağlık sorunlarına, annenin sağlığını tehdit eden durumlara, hatta ölümlerine neden olabildiğini belirtti. Aycan, diğer yandan da gebeliğin insan neslinin bir gereği olduğunu vurgulayarak, annenin sağlığının sadece kendisini ilgilendirmediğini, çocuğun, toplumun sağlığının da bundan etkilendiğini ifade etti.

Aycan, gebeliğin başlangıcından lohusalık sonuna kadar olan dönem kapsamında anne ölüm hızının, 2017 yılı için yüz binde 14,7 olduğunu, bunun annelik nedeniyle 280 kadının bir yıl içinde ölümü anlamına geldiğini aktardı.

Kürtajın da kadın sağlığını tehdit eden bir durum ve hukuki, dini tartışma konularına neden olduğunu kaydeden Aycan, "En ehil ellerde bile kürtaj, kadın sağlığı için risktir. Kürtaj istenmeyen durumdur. Ancak bunu yasaklayarak da engelleyemeyiz. Bunun için istenmeyen gebelikleri baştan önlemek gerekir. Eğer önleyemezsek kürtajı yasaklasak da devam eder, kadın sağlığını tehdit eder. Sağlık araştırmalarına göre, bu sorunlar ve buna bağlı ölümlerin yüzde 85'i önlenebilir. Yapılması gereken ana sağlık hizmetlerinin daha da etkin hale getirilmesidir." ifadelerini kullandı.