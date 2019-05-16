MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, kürtajın, kadın sağlığını tehdit eden bir durum, en ehil ellerde bile kadın sağlığı için risk olduğunu belirterek, "Kürtaj istenmeyen durumdur. Ancak bunu yasaklayarak da engelleyemeyiz. Bunun için istenmeyen gebelikleri baştan önlemek gerekir." dedi.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.
Aycan, yaptığı gündem dışı konuşmada, gebeliğin, çok ciddi sağlık sorunlarına, annenin sağlığını tehdit eden durumlara, hatta ölümlerine neden olabildiğini belirtti. Aycan, diğer yandan da gebeliğin insan neslinin bir gereği olduğunu vurgulayarak, annenin sağlığının sadece kendisini ilgilendirmediğini, çocuğun, toplumun sağlığının da bundan etkilendiğini ifade etti.
Aycan, gebeliğin başlangıcından lohusalık sonuna kadar olan dönem kapsamında anne ölüm hızının, 2017 yılı için yüz binde 14,7 olduğunu, bunun annelik nedeniyle 280 kadının bir yıl içinde ölümü anlamına geldiğini aktardı.
Kürtajın da kadın sağlığını tehdit eden bir durum ve hukuki, dini tartışma konularına neden olduğunu kaydeden Aycan, "En ehil ellerde bile kürtaj, kadın sağlığı için risktir. Kürtaj istenmeyen durumdur. Ancak bunu yasaklayarak da engelleyemeyiz. Bunun için istenmeyen gebelikleri baştan önlemek gerekir. Eğer önleyemezsek kürtajı yasaklasak da devam eder, kadın sağlığını tehdit eder. Sağlık araştırmalarına göre, bu sorunlar ve buna bağlı ölümlerin yüzde 85'i önlenebilir. Yapılması gereken ana sağlık hizmetlerinin daha da etkin hale getirilmesidir." ifadelerini kullandı.
AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, FETÖ'nün belediyeler imamı ve tutuklu Erkan Karaarslan'ın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 15 belediye çalışanıyla birlikte yargılandığı Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde verdiği ifadeyle algı oluşturmak istediğini belirterek, "11 adet derdest olan yani devam eden davaların yanı sıra 1 tanesi FETÖ'yle iltisaklı 80'inin üzerinde soruşturma dosyası bulunmaktadır. Karaarslan ve Özlem Çerçioğlu ikilisinin ve bazı üst düzey bürokratlarının elle tutulacak yerleri yok, al birini vur ötekine." değerlendirmesinde bulundu.
En pahalı suyun Aydın'da olduğunu, belediye meclisinde su indirimi önergesinin reddedildiğini anlatan Erim, "Bunların eli vatandaşın cebinde. Çarçur edilen kaynaklarda tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Belediye şirketlerinin hesabını, göreve geldiğinden beri veremeyen bir belediye başkanı var. Liyakat, işe göre adam hak getire." dedi.
Erim, belediye başkanlığı yaptığı dönemde imarla ilgili öz babasını bile savcılığa verdiğini anlattı.
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Erim'e, "Siz belediye başkanlığı yaparken resmi evrakta sahtecilik, ihaleye fesat karıştırmak, görevi kötüye kullanmak suçlarından ceza aldınız mı?" diye sordu.
Erim ise sahtecilik yapmadığını, boğazından bir kuruş geçmediğini, 10 daire parası kaybettiğini, kendisini inceleyen müfettişin, "Seninle çalışmak zevk." dediğini anlattı.
CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da Eczacılar Günü'ne ilişkin gündem dışı söz aldı.
Gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerinden söz aldı.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Akkuyu'da henüz başlangıçta bir sorunla karşı karşıya kalındığını, Akkuyu Nükleer Santrali‘nin temelinde çatlak oluştuğunu, Akkuyu'nun bölgenin, Türkiye'nin Çernobil'i haline gelebileceğini söyledi.
HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, RTÜK'ün anayasal bir kurum olduğunu ancak bunun farkında olmadığını, iktidarın maşası gibi hareket ettiğini savundu. Oluç, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin grup konuşmasını, haber saatinde değerlendiren bir televizyon kanalına ceza verdiğini ifade etti.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Şule Çet davasını hassasiyetle takip ettiklerini, bu olayları takip ederken hayatını kaybeden kadının önüne geçen tartışma mecralarının oluştuğunu söyledi. Zengin, Çet'in nasıl öldüğünün ortaya çıkmasının birinci mesele olduğunu, olaylardan yola çıkarak bir daha tekrarlanmaması için üzerlerine düşeni yapacaklarına inandığını belirtti.
Ekşi sözlüğün kontrolden çıktığını, öğretmenlerle ilgili yeni bir başlık açıldığını ifade eden Zengin, anne, babası öğretmen biri olarak, öğretmenlerin önemini bilen kişi olarak başlık açılmasına tahammül edilmemesi gerektiğini kaydetti.