TBMM Genel Kurulu

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, yabancılara Türk vatandaşlığı verilmesine ilişkin, "Türkiye'de 486 yabancı 250 bin dolarlık taşınmaz satın aldığı için, 291 yabancı 500 bin Amerikan doları mevduatı Türkiye'ye getirdiği için, 8 kişi istihdam sağladığı için vatandaşlık hakkı kazandı. 2016'dan bugüne kadar 788 yatırımcı vatandaşlık elde etti ve gelen toplam yatırım miktarı da 333 milyon Amerikan dolarıdır." dedi. TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin, "yabancılara mülk satışı" ile ilgili önergenin gündeme alınmasına ilişkin grup önerisi görüşüldü. İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, Türkiye'de konut satın alınmasıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının verilmesinin mümkün olmasını eleştirerek, "Bizde en çok vatandaşlık hakkını bu şekilde alan ülkeler arasında Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Rusya Federasyonu var. Burada büyük devletlerin, özellikle istihbari yapılarının bizim gibi ülkeler üzerinde etkin faaliyet yürüterek bizim demografik yapımıza müdahale yönünde birtakım girişimlerinin olduğunu ve büyük mesafe katettiklerini de bilmemiz gerekir." diye konuştu.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Vatandaşlık Kanunu'nda 2016 yılında yapılan bir değişiklikle Turkuaz Kart sahibi yabancılar ile belli kapsam ve tutarda yatırım yapan yabancıların Türk vatandaşlığını kazanabilmesine imkan tanındığını anlattı. Uslu, şöyle devam etti: "Şu ana kadar Türkiye'de bu değişiklikle 486 yabancı 250 bin dolarlık taşınmaz satın aldığı için, 291 yabancı 500 bin Amerikan doları mevduatı Türkiye'ye getirdiği için, 8 kişi istihdam sağladığı için vatandaşlık hakkı kazandı. 2016'dan bugüne kadar 788 yatırımcı vatandaşlık elde etti ve gelen toplam yatırım miktarı da 333 milyon Amerikan dolarıdır. Yani önerge sahibinin 'çok sayıda mülk alındı, çok sayıda vatandaş olundu' ifadelerinin hepsi gerçek dışıdır, rakamlar ortadadır. Bu, uluslararası hukukun gereğidir. Taşınmazlarla ilgili problem yaşadığımız andan itibaren Tapu Kanunu'nda yabancılara istediğimiz zaman biz sınırlama koyabiliriz." Uslu, Türkiye'de 3,6 milyon Suriyeli sığınmacı bulunduğunu belirterek, "Bugüne kadar 75 bin Suriyeli, geçici koruma statüsünde yaşayan Suriyeli, vatandaş yapılmıştır. Söylendiği gibi, milyonlarca Suriyeli Türk vatandaşı yapılmamıştır." ifadesini kullandı.

Grup önerisinin oylama işleminden önce, CHP milletvekilleri yoklama talebinde bulundu. Toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine Başkanvekili Mithat Sancar, birleşime ara verdi. Birleşimi yeniden açan Sancar, toplantı yeter sayısının bulunması üzerine öneriyi oylamaya sundu. Öneri kabul edilmedi. Bu arada söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, parti gruplarının yoklama talebiyle yoklama yapılmasının doğru olmadığını söyledi. Bunun üzerine Mithat Sancar, Anayasa Mahkemesinin bu karara imkan sağladığını belirterek, kendisinin daha önceki bazı birleşimlerde de bu yönde karar aldığını söyledi. - "1,5 milyon insan Karadeniz'de yok edildi" CHP Grubu, "Çerkes sürgününde yaşananların araştırılmasına yönelik önergesinin" görüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin öneriyi Genel Kurulun gündemine sundu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bundan 155 yıl önce 1,5 milyon kişinin Karadeniz'in sularında yok edildiğini söyledi. Çerkez halklarından Adigeler, Şapsığlar, Kabartaylar ve Abhazların çocukları ve kadınlarıyla beraber Karadeniz'in karanlık sularında yok olup gittiğini anlatan Özkoç, kendisinin de bir Abhaz olduğunu bildirdi.