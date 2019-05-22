TBMM Genel Kurulu

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "S-400, F-35, Suriye gelişmeleri ve terör saldırılarıyla kıskaca alınmak istenen ülkemizin ilgi ve enerjisini Doğu Akdeniz'den uzaklaştırmaması önem arz etmektedir." dedi. TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, tarih derslerinin seçmeli olmasına itiraz ettiklerini, 9 ve 10. sınıflarda iki saat okutulan tarih derslerinin 2017-2018 öğretim yılında 11. sınıflarda da haftada iki saat okutulmaya başlandığını fakat şimdi tamamen seçmeli ders haline getirildiğini söyledi. Ağıralioğlu, "Bu topraklarda milli duruşumuzun, milli mukavemetimizin, milli bir inşa sürecinin olmazsa olmaz azığı tarih dersleridir." dedi. Geçim darlığının her geçen gün intiharları beslediğini dile getiren Ağırağlioğlu, çok acil, etkin bir sosyal politikaya ihtiyaç olduğunu kaydetti. Ağıralioğlu, "Bu mevzuda eğer hatırı sayılır bir irade ortaya koyamazsak önümüzdeki dönemde artacak intiharların toplumsal, siyasal bir krize dönme ihtimalini de hepiniz görüyorsunuzdur, ciddi bir iradeye ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

- "Ülkemizin ilgi ve enerjisini Doğu Akdeniz'den uzaklaştırmaması önemli" MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da zengin enerji kaynaklarının bulunduğu Doğu Akdeniz'de bölge ve dünya siyasetini yakinen ilgilendiren önemli gelişmelerin yaşandığına dikkati çekerek, bölgede Yunanistan, İsrail ve Mısır üçgeninden Türkiye karşıtı bir blok ve oldubitti girişimlerini dikkatle takip ettiklerini belirtti. Yaklaşık 3 trilyon dolar olarak tahmin edilen doğal gaz rezervlerinin paylaşımı konusunda Türkiye'nin gerek siyasi gerekse uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve yetkilerinin bulunduğuna işaret eden Akçay, "S-400, F-35, Suriye gelişmeleri ve terör saldırılarıyla kıskaca alınmak istenen ülkemizin ilgi ve enerjisini Doğu Akdeniz'den uzaklaştırmaması önem arz etmektedir." diye konuştu. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gözaltına alınan 38 kişiye işkence yapıldığı iddialarını dün Genel Kurula taşıdıklarını anımsatarak, "Halfeti'de çok ağır insanlık suçu işleniyor. İşkence yapılıyor ve buna bir an evvel müdahale edilmezse yaptıranlar soruşturulmazsa Türkiye'nin 'işkenceye sıfır tolerans' lafının bir kez daha sahte bir laf olduğu ortaya çıkmış olacaktır." dedi.

- "Dava başvurumuz reddedildi" CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan dava açtıklarını ancak dava dilekçesinin reddedildiğini söyledi. Süleyman Soylu'nun, ana muhalefet partisi liderine hakaret içerikli kelimelerle "saldırdığını" savunan Özkoç, bu konuda açtıkları dava sonucunda, "Hayır, bu hakaret değildir, siyasetin içerisindeki eleştiriye girer." diye hüküm çıktığını ifade etti. Savcılığın ayrıca, "Bu ifadeleri söylemek içişleri bakanının görevleri arasındadır." diye de başka bir karar verdiğini belirten Özkoç, "Bu sıfatların tamamına layık olan bu İçişleri Bakanı, halkı kin ve nefret duygusuyla karşı karşıya getiren aslında bir suçludur. Türkiye'nin itibarını yok eden, itibarını zedeleyen, söylediği sözlerin nereye gittiğini bilmeyen kişi, bu sözlerin hepsinin muhatabıdır. Kendisiyle hukuk yoluyla sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.