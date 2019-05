TBMM Genel Kurulu

Türkkan, terör örgütü üyesi suçlaması ile görevlerine son verilen, yapılan yargılamalar sonunda suçsuzluğu kanıtlanan KHK'lilerin de görevlerine iadesinin bir an evvel yapılması gerektiğini söyledi. Söz konusu kişilerin ailelerinin mağdur olduğunu belirten Türkkan, "Her gün yeni trajik hikayeler ortaya çıkmaktadır. Bu mağduriyetleri gidermek devletin vazifesidir." diye konuştu.

Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkelerine dönmeye başladıklarını hatırlatan Türkkan, Göç İdaresine 22 bin Suriyelinin bu kapsamda başvurduğunu söyledi. Türkkan, "Bayramda ülkesine dönebilen Suriyeli neden ülkesinde yaşamaz da Türkiye'ye dönmek ister bunu merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Dualarımız Türk ordusu ile beraberdir"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugün başlattığı operasyonla eli kanlı terör örgütünün can damarlarını bir bir kesmeye devam ettiğini söyledi.

Alınan bilgilere göre, terör hedeflerinin tam isabetle vurulduğuna dikkati çeken Bülbül, "Allah'a şükürler olsun ki Mehmetçik'imiz sağ salim görevlerini ifa etmekte, eli kanlı terör örgütünün can damarlarını kesmektedir. Dualarımız Türk ordusu ile beraberdir." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan da Gezi olaylarının yıl dönümü olduğunu anımsattı. Gezi'nin, her yaştan, her inanıştan, her etnik kökenden insanın demokrasi arayışıyla bir araya geldiği bir etkinlik olduğunu ileri süren Kurtulan, "Bu vesileyle o dönem yaşamını yitirenleri saygı ile anmak istiyorum." dedi.