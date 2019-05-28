TBMM Genel Kurulu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Okudukları gazetenin yazarının, elinde beyzbol sopaları olan vandallar tarafından dövüldüğünü, kaburgalarının kemiklerinin kırıldığını görünce bu ülkede insanlar korkmaz mı? Gazeteciler o kalemi, sizin yarattığınız özgürlük ortamından değil, yüksek ahlaklı, baskıya karşı üstün dirençleri ve mesleklerine bağlılıklarından dolayı tekrar tutuyorlar." dedi. İYİ Parti, Trabzon'daki bazı tarım ürünleri ve sektörlere yönelik sıkıntıların giderilmesine ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirdi. İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, fındık üreticisinin, ağustos ayının başında taban fiyatın belirlenmesini ve aynı ay ortalarında da Toprak Mahsulleri Ofisinin devreye girerek alımlara başlamasını beklediğini kaydetti. Örs, Türkiye Futbol Federasyonunun Spor Toto Süper Lig sezonlarına futbol dünyasının değerli şahıslarının isimlerinin verildiğini anımsatarak, 2019-2020 Süper Lig sezonuna Trabzonspor'un merhum kaptanı, milli futbolcu Cemil Usta'nın adının verilmesi talep etti.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık için belirlenen taban fiyata ilişkin "Fındık sezonu başladı, 11-12 liraya üreticiye fındığı sattırdınız. Kasım ayı geldi, nihayet o, bizim dediğimiz fiyata, yaklaşık olarak 14,5 liraya üreticiye değil, tüccarın deposundaki fındığa fındık fiyatı verdiniz ve üreticiyi mağdur ettiniz. Bu sene yine bu şekilde olmasın. İnsanlar daldan tutmadan fındığın hakkını vermenizi bekliyorum." ifadesini kullandı. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a fındık ürütecisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti ve hükümetin fındığa sahip çıktığını söyledi. AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk de ABD'de Sert Kabuklu Meyveler Birliğinin (INC) toplantısına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte katıldığını anlattı. Fındığın Türk ekonomisine 3 milyar doların üzerinde katkı sağladığını belirten Öztürk, "Fındık üzerinde spekülasyon yapmayalım, günlük politikaya alet etmeyelim. Grupların fikirleri vardır, bir araya gelelim. Fındık Çalışma Grubunu biz kurmuştuk. Önümüzdeki günlerde, muhtemelen bayramdan sonra tekrar yetkili arkadaşları toplayarak değerlendirme yapacağız." diye konuştu.

İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi. - Halfeti'deki işkence iddiaları HDP'nin, Halfeti'de kötü muamele iddialarının araştırılmasına yönelik önerisi de Genel Kurulda görüşüldü. HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Halfeti'de gözaltına alınan hemşehrilerine işkence ve kötü muamele yapıldığını ileri sürerek, bu konuda muhatap bulamadıklarını ve sorularına cevap alamadıklarını kaydetti. Erdoğmuş, "Olayın olduğu gece sahur vaktiyle beraber yaklaşık 60 kişi değişik yerlerden toplanarak gözaltına alındı ve halen 30'un üzerinde, gözaltı süresi uzatılmış vatandaşlarımız var." dedi. AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, 18 Mayıs 2019 tarihinde Halfeti'ye bağlı Dergili Mahallesi'nde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 komiser yardımcısının şehit olduğunu ve 2 polis memurunun da yaralandığını anımsattı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütü üyeliği" ve "örgüte bilerek, isteyerek yardım etmek" suçlarından bugüne kadar 47 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Yılmaz, "Şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınmalarıyla birlikte, adli süreç usul ve yasalara uygun olarak seyretmektedir. İşkence iddialarında kullanılan görüntülerin bu olayla ilgisi olmamakla birlikte Cumhuriyet Savcılığımız olayı titizlikle takip etmektedir." açıklamasında bulundu.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, işkence yapıldığına ilişkin belgeleri ortaya koydukları halde iktidar tarafından reddedildiğini savunarak, "İnkar, kimseye bir şey sağlamaz. Lütfen PKK'nın da işkencesi varsa, getirin araştırma önergesi, araştırılsın. Yıllardır diyorsunuz ki 'Dağa kaçırılan kız çocukları'... Bir tane araştırma önergesi getirmediniz, biz getirsek o araştırma önergesini eminim ki reddedersiniz." ifadesini kullandı. Kerestecioğlu, askerlerin ve polislerin yaşamını yitirmesinden büyük bir üzüntü duyduklarını dile getirerek, "Benim şehit kavramım yok, sizin olabilir. Sizin kavramlarınızla konuşmak zorunda değilim. Kimse için bu kavramı kullanmıyorum." diye konuştu. AK Parti'li Özkan, Kerestecioğlu'nun sözlerine ilişkin de "Şehadet ve gazilik unvanı bugün bizi bir arada tutan tutkaldır. Gazi Meclisin çatısı altında, al bayrağın altında yapmış olduğumuz bu vazifeyle, doğrudan bu ülke için verdiğimiz şehitlerin bize bıraktığı vatan üzerinde yasal düzenleme, yasama faaliyeti yapıyoruz." dedi.

HDP'nin grup önerisi de kabul edilmedi. - "Adı gibi özgür ve gür sesiyle..." Genel Kurulda daha sonra CHP grubunun gazetecilere yönelik saldırıların araştırılmasına ilişkin önergesinin bugün görüşülmesi önerisi de gündeme getirildi. Öneri üzerinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bir merkezden üretilen manşetler ve yaratılan algı operasyonlarıyla basın emekçilerinin baskıya maruz bırakıldığını söyledi. Gazeteciler Yavuz Selim Demirağ ve Sabahattin Önkibar'ın saldırıya uğradıklarını anımsatan Özel, "2019 Türkiyesi'nde bu gazeteciler muhalif söylemlere sahip diye bunlar oluyor." değerlendirmesinde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Tayyip Erdoğan Türkiyesi bugün herkesin kendisini ifade ettiği, kimsenin korkmadığı bir ülkedir." dediğini aktaran Özel, "Okudukları gazetenin yazarının, elinde beyzbol sopaları olan vandallar tarafından dövüldüğünü, kaburgalarının kemiklerinin kırıldığını görünce bu ülkede insanlar korkmaz mı? Gazeteciler o kalemi, sizin yarattığınız özgürlük ortamından değil, yüksek ahlaklı, baskıya karşı üstün dirençleri ve mesleklerine bağlılıklarından dolayı tekrar tutuyorlar." diye konuştu.

Gazeteciye sağlanacak özgürlük ortamının toplumun haber alma hakkına, özgür düşünce ile özgür düşünceye ulaşma hakkına ve demokrasiye güvence sağlayacağını dile getiren Özel, "Bunu yaparsanız hepimiz seviniriz ama gururu iktidara kalır. Neden gerekli adımları atmıyorsunuz? O zaman sustuğunuzda şiddetin ortağı olursunuz. Susmayın, hep beraber çözelim." dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Özel'in, "adı gibi özgür ve gür sesiyle" Meclis kürsüsünden hitabetini gerçekleştirdiğini, bunun da Türkiye'nin demokrasisinin gelmiş olduğu özgürlük ortamını ortaya koyduğunu söyledi. Özel'in, gazete manşetlerinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından belirlendiği iddiasına ilişkin Özkan, şunları kaydetti: "Bugün Türkiye'de farklı yelpazelerde bir dünya yayın organı var. Bu yayın organlarının net bir şekilde muhalifi de var, destekçisi de var, yandaşı da var. Bizi ilgilendirmez. Gazeteler bugün gündemde ne var, milletin merak ettiği en önemli mesele ne, onu manşete çıkarır, ona göre sürmanşet ve 3'üncü sayfaya doğru akar gider. Şimdi, sizler diyorsanız ki eğer 'Bu ülkede gazetelerin 1'inci sayfasında benim istediğim konu yer alacak.' Veya, ismini ifade etmek istemiyorum sataşma söz konusu olmasın diye, 'Biz iktidara geldiğimiz zaman o gazeteler hesabını verecek.' ifadesini de yine kullanan başka bir siyasiydi. Bunu da milletimizin takdirine sunuyorum. Bizim yaptığımız bütün reformların tek bir hedefi var; Türkiye, hür, demokratik hukuk devleti kurallarını bütün kurum ve kurallarıyla, Menderes'in ifadesiyle, bütün cihazlarıyla hayata geçirsin. Biz bunun mücadelesini veriyoruz."