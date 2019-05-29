TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, İstanbul Hakim Mehmet Yoylu'nun, avukatın etek boyuna yönelik sözleriyle ilgili, "Bunu kabul edemeyiz ve takipçisiyiz. Bu, bir tacizdir. Bir mahkeme başkanına, bir yargıca asla ve asla yakışmayan bir harekettir, lanetliyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'nin "Türkiye’de yargı alanındaki cinsiyetçi pratiklere neden olan etmenlerin belirlenmesi" amacıyla verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

Önerge üzerine söz alan HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, elinde bir tutanak olduğunu belirterek, Kartal'da İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesinde Hakim Mehmet Yoylu'nun, mahkemede, avukatın etek boyuyla ilgili tutanaklara yansıyan sözlerini okudu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, dün bahsi geçen tutanağı kendisinin de okuduğunu belirterek, "Aslında biz bu filmi hep beraber seyretmiştik, üzerinden fazla geçmedi, yirmi sene geçti. 28 Şubat'ta bunun tersini seyretmiştik." diye konuştu.

"Bir insanın eteğinin boyu, bir insanın başının örtüsü diğerine ne zarar veriyor?" diye soran Türkkan, "Kendi evladına dahi müdahale edemeyen birisinin bir başkasının giyimiyle alakalı hele bu bir kamu görevlisiyse, bununla alakalı tutanak tutacak kadar acz içerisine düşmesini buradan yadırgıyorum, lanetliyorum, kınıyorum. Bu konudaki en büyük, en önemli konuşmayı da AK Parti'den bekliyorum." dedi.