TBMM Genel Kurulu

Türkkan, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesinin iptaline yönelik Danıştay'a açılan davada Danıştay savcısının özelleştirme işleminin iptali yönünde mütalaa verdiğini belirterek, kendilerinin de bu mütalaayı doğru bulduklarını söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), emeklilik fonlarında standart ve para piyasası fonlarına alınacak varlıklara ilişkin yaptığı düzenlemeyi anımsatarak, "Hükümet, memurun, işçinin dişinden, tırnağından arttırarak kenara attığı bireysel emeklilik fonlarına göz dikecek kadar sıkıştıysa artık deniz bitmiş demektir." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Gönül coğrafyamızdaki yanan yangını söndürmek, ülkemizin ulusal birliğini korumak, vatanımızı, milletimizi ve devletimizi bu topraklarda ilelebet payidar kılmak için Mehmetçik'imiz Kuzey Irak Hakurk Bölgesi'nde devam eden Pençe Harekatı'nı gerçekleştiriyor." dedi.

FETÖ üyeliği suçlamasıyla üç yıla yakın süredir tutuklu bulunan ABD vatandaşı ve NASA çalışanı Serkan Gölge'nin serbest bırakıldığına dikkati çeken Türkkan, "Şimdi buradan soruyoruz; sırada kim var? Hani adaletimiz, hukukumuz bağımsızdı, ABD'nin söylemleriyle adaletimiz hareket etmezdi. Trump'un bir telefonu FETÖ üyeliğinden tutuklananların serbest bırakılmasına yeterli oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, kamu avukatlarının yaşadığı sorunlara işaret ederek kamu avukatlarına sunulan haklar ve çalışma şartları nedeniyle kamu avukatlığı kurumunun sürekli kan kaybettiğini, kamuda çalışan avukatların, hakimlik, savcılık ve müfettişlik gibi alanlara geçiş yaptığını söyledi.

Kamu avukatlarının çalışma ve özlük haklarına ilişkin sorunların bir an önce gündeme alınması gerektiğini dile getiren Bülbül, MHP olarak kamu avukatlarının mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin kanun teklifleri de verdiklerini anımsattı.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Kayapınar Belediyesi tarafından yaptırılan bir kreşin, kayyum tarafından 25 yıllığına protokol ile bedelsiz bir şekilde Diyarbakır Müftülüğüne tahsis edildiğini, Kayapınar Belediye Meclisinin mayıs ayında yaptığı toplantıda protokolü iptal etmesine rağmen müftülük yetkililerinin kreşi bastığını öne sürdü.