TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, A Milli Futbol Takımı'na yönelik İzlanda'daki saygısız tutuma ilişkin, " İnsani olmayan, sporun ruhuna yakışmayan ve hiçbir açıdan kabul edilemeyecek bu konu İzlanda için bir problemdir ve nota verilmiştir. Milli Takımımıza bu akşamki maçında başarılar diliyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, iletişim çağında devletin birçok kurumunun davetiye adı altında kağıt israfı yaptığını, bu hususun biran önce son bulmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yaptığı bir konuşmada "İstanbul'u Konstantinopol yapmak isteyenlere karşı 22 günümüz var" yönünde bir cümle kullandığını savunan Ağıralioğlu, bunun çok talihsiz bir cümle olduğunu söyledi.

Ağıralioğlu, "Eğer devlet adamı iseniz ve devleti yönetiyorsanız böyle yakışıksız bir cümleyi ulu orta konuşup milleti istiskal edemezsiniz." dedi.

- "Bugün Doğu Akdeniz'deki oldubittilere sessiz kalınmasın"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı karşılaşma için Keflavik Havalimanı'na inen Milli Takım kafilesinin ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililer tarafından gördüğü muameleye tepki gösterdi.