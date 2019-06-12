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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2019 16:06 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "İstanbul Büyükşehir adayımız Sayın Binali Yıldırım'ın, Diyarbakır'da tarihe atıfta bulunarak yaptığı konuşmaları gündeme taşımak nezaketsizliktir. Bu konuşmadan rahatsız olanlar, ortaklarının 'Kürdistan'da kazanacağız, Batı'da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' sözünden neden rahatsız olmuyor?"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'daki açıklamalarına ilişkin "Sayın Binali Yıldırım'ın tarihe atıfta bulunarak yaptığı konuşmaları gündeme taşımak nezaketsizliktir. Bu konuşmadan rahatsız olanlar, ortaklarının 'Kürdistan'da kazanacağız, Batı'da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' sözünden neden rahatsız olmuyor?" dedi.

TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'daki açıklamalarını anımsatarak "Kürdistan ve Lazistan ifadelerini asla kabul etmiyoruz. Bu cümleleri arkadaşlarımızdan biri sehven kullanmış olsaydı ne olurdu? Bu ifadeleri Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'da kullanmış olsaydı ne cevap verecektiniz? Bize kurduğunuz nezaketsiz ifadeleri size iade ediyoruz." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Tunceli'de şehit olan askerlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Bülbül, terör örgütü, hakkını savunduğunu iddia ettiği insanlara zulüm yaptığını ve yaptığı suçları da devlete mal etmeye çalıştığını söyledi.

Bülbül, Amasya Tamimi'nin 100. yıl dönümüne ilişkin Amasya'dan çıkan sesin Erzurum ve Sivas kongreleriyle devam ettiğini böylece hür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Hasankeyf'te tarih ve kültür katliamının yapılmasını protesto edenlere güvenlik kuvvetlerinin işkence ettiğini ileri sürdü. Oluç, vatandaşların anayasal hakkı olan protesto hakkını kullandığını, bu hakkı kullandığı için gözaltına alınan vatandaşların serbest bırakılmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Tunceli'de şehit olan askerlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Çorlu'daki tren kazasının ardından yaklaşık bir yıl geçtiğini anımsatan Özkoç, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarının verdiği hukuk mücadelesine değindi. Özkoç, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Devlet Demir Yollarının hiç mi suçu yok? Bir yıldır hukuk mücadelesi veriyorlar. Bu vatandaşlarımız 'kimsenin canı yanmasın' diyor. Trenleri bir an önce devreye sokuyorsunuz ama bunun tedbirini almıyorsunuz." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Tunceli kırsalında çıkan çatışmada iki askerin şehit, iki askerin de yaralandığını hatırlatarak başsağlığı ve şifa dileğinde bulundu.

Turan, günümüzde tüm dünyada çocuk işçilerin en önemli sorunlardan biri olduğunu ifade etti. Dünyada yaklaşık 152 milyon çocuk işçi olduğuna dikkati çeken Turan, BM ve diğer ilgili kuruluşlara önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Turan, İYİ Parti Grup Başkanvekili Ağıralioğlu'nun eleştirilerine yanıt vererek şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir adayımız Sayın Binali Yıldırım her platformda üniter devlet yapısına bağlı olduğunu söylemiştir. Cumhurbaşkanımızın 'tek devlet, tek bayrak ve tek millet' ilkesini savunmuştur. Bütün bu açıklamalara rağmen Sayın Yıldırım'ın, Diyarbakır'da tarihe atıfta bulunarak yaptığı konuşmaları gündeme taşımak nezaketsizliktir. Bu konuşmadan rahatsız olanlar, ortaklarının 'Kürdistan'da kazanacağız, Batı'da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' sözünden neden rahatsız olmuyor? Keşke bu rahatsızlığınızı onlara karşı da gösterseydiniz."

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