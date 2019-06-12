TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'daki açıklamalarına ilişkin "Sayın Binali Yıldırım'ın tarihe atıfta bulunarak yaptığı konuşmaları gündeme taşımak nezaketsizliktir. Bu konuşmadan rahatsız olanlar, ortaklarının 'Kürdistan'da kazanacağız, Batı'da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' sözünden neden rahatsız olmuyor?" dedi.

TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'daki açıklamalarını anımsatarak "Kürdistan ve Lazistan ifadelerini asla kabul etmiyoruz. Bu cümleleri arkadaşlarımızdan biri sehven kullanmış olsaydı ne olurdu? Bu ifadeleri Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'da kullanmış olsaydı ne cevap verecektiniz? Bize kurduğunuz nezaketsiz ifadeleri size iade ediyoruz." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Tunceli'de şehit olan askerlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Bülbül, terör örgütü, hakkını savunduğunu iddia ettiği insanlara zulüm yaptığını ve yaptığı suçları da devlete mal etmeye çalıştığını söyledi.