TBMM Genel Kurulu

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, AK Parti hükümetleri ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görev döneminde terörizmle mücadelede her yolun denendiğini ve büyük başarılara imza attıklarını bildirdi. TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görev ve yetkileri" hakkında verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü. Öneri üzerinde söz alan İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, toplumsal algıda Dışişleri, Milli Savunma ve İçişleri gibi bazı bakanlıkların günlük siyasetten ve onun getirdiği çekişmelerden ari kurumlar olarak algılandığını, bu kurumları idare eden bakanların da siyasi polemikten kaçındıkları anlattı. Son dönemde bu anlayıştan uzaklaşıldığını savunan Ergun, "İlgili bakanlar, özellikle de İçişleri Bakanı adeta günlük siyasetin propaganda şefi haline gelmiş durumdadır." ifadesini kullandı. Terör olayları ve şehitlerin artmasının Soylu'nun görevini layıkıyla yapamadığının somut göstergesi olduğunu ileri süren Ergun, Süleyman Soylu'nun FETÖ ve uyuşturucuyla mücadelede de başarısız olduğunu belirtti.

Ergun, "Sayın Bakan seçim gezileri yaparken sokaklar uyuşturucu satıcılarının yuvası olmuş, gençlerimiz, hatta çocuklarımız uyuşturucu satıcılarının açık hedefi haline gelmiştir." diye konuştu. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da yapması gerekenleri yapmayan, yapmaması gerekenleri yapan bir bakan profiliyle karşı karşıya kalındığını öne sürerek, İçişleri Bakanı Soylu'nun güvenliği sağlamakla görevli olduğunu vurguladı. Bayraktutan, "Sayın Bakan, Trabzon'daki mitinge 'photoshop' dedi. Mitinge gösterdiği ilgiyi başka şeylere de göstersin." değerlendirmesinde bulundu. AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar ise "Bakan Soylu ve AK Parti hükümetleri göreve geldikten sonra terörizmle mücadelede her türlü yolu denemiş ve neticesinde büyük başarılara imza atmışızdır." dedi. Vatan için şehit olmaya hazır olduklarını vurgulayan Günnar, "Bakın, bugün 2 şehit verdik. Biz, bu 2 şehidimizi verdiğimizde, onların siyasi temsilcileri ve PKK'nın sözde yetkilileri İstanbul seçimlerinde Sayın Binali Yıldırım'ın seçimleri kaybetmesi için birtakım görüşler, stratejik taktikler vermekte ve çalışmalarını devam ettirmekteler. Beklentim, 'Biz, Kandil'dekilerin olduğu yerde olmayız.' söylemidir. Biz, İYİ Parti'den de bunu bekliyoruz. Çıkın, 'Kandil benim düşmanımdır. Düşmanımın düşmanı da dostumdur.' deyin." ifadelerini kullandı.