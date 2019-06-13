İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, "İç politikada AK Parti'yle rekabetimize rağmen, dışarda Tayyip Bey'e sallanan parmağı Türk devletine sallanan parmak sayarız, bu anlamda milli bir duruş sergileriz." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

Gündem dışı söz alan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, İçtüzüğün sadece grubu olan partilere göre hazırlanmış bir İçtüzük olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Gündem dışı konuşmaların bile grupların arasında paylaşıldığını belirten Baş, şöyle konuştu:

"Şahıslar adına konuşmaları gruplar kendi arasında paylaşıyor. Kanun görüşmeleri sırasında değişiklik önergesinde gruplara ayrıcalık tanınmış, bizim görüşmeden önce önerge verme hakkımız var, onu da gruplar kapatma önergesiyle ortadan kaldırıyorlar. Komisyonlara üye olma şansımız yok. Danışma Kurulunda temsil edilemiyoruz. Peki bu, milletvekilleri arasında bir eşitsizlik yaratmıyor mu? Yani grubu olan milletvekili ile grubu olmayan milletvekili arasında halka karşı sorumlulukta fark mı var? Sadece İçtüzüğe bağlı kalsak, sadece Meclis teamüllerine bağlı kalsak biz neredeyse 'Bu Meclise gelmeyin' denilen pozisyondayız."