TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından grup önerileri ele alındı.

HDP'nin "Kürtçe dili" ile ilgili verdiği araştırma önergesi, tartışmalara yol açtı.

Önerge üzerinde dile getirilen eleştirilere yanıt vermek üzere söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Kürt vatandaşların Türkiye'nin kurucu unsuru olduğunu, geçmişten bugüne yaptıkları reformlarla yasakları kaldırdıklarını, Kürtçe üzerine araştırma yapan enstitüler kurduklarını söyledi.

Kürkçe dil eğitimi ilgili yapılan çalışmaların ortada olduğuna dikkati çeken Özkan, TRT'nin Kürtçe yayın yapan bir kanala kavuştuğunu belirtti.

Özkan, "Vatandaşların kendi dillerinde konuşmalarının yasaklandığı, engellendiği yönündeki hiçbir iddiayı kabul etmiyoruz. Allah'ın izniyle ortaya koyduğumuz demokrasi ve özgürlük mücadelesini her şeye rağmen emin ve kararlı olarak sürdüreceğiz." dedi.

Özkan, sözlerini Kürtçe olarak bir cümle ile bitirdi.

Bazı milletvekilleri, Özkan'ın bu sözlerinin ne anlama geldiğini ve tutanaklarda nasıl yer alacağını sordular.