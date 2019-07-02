TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin kabul edilen grup önerisiyle Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Genel Kurulda siyasi partilerin grup önerileri görüşüldü. İlk olarak, İYİ Parti'nin, TRT'nin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan ile röportaj yapmasına ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı. Partisinin önerisi üzerine söz alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin'de bulunduğunu belirterek, "Doğu Türkistan, Filistin'den daha önemsiz değildir. Bu zulüm mutlaka dile getirilmelidir." dedi. TRT'nin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan ile röportaj yapmasına tepki gösteren Nuhoğlu, "Muhalif olarak görülen adayların bile TRT ekranlarına çıkması esirgenirken, bir teröristin çıkabilmesi, Türk milletinin bağrına saplanmış bir hançerdir." ifadesini kullandı. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sürecinde, birçok ilginç söyleme tanık olduklarını belirterek, "Siyasetçi, ilkeli duruşu ile ideolojisine sıkı sıkı sarılarak siyaset yapar. Bulunduğu kaba göre şekil alan siyasetçiler, ülkeye hiçbir şey sağlamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Bingöl, 23 Haziran seçimlerinin "demokrasi ittifakına" dönüştüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ülkenin çok temel bir sorunu var. O da demokrasi sorunudur. Bu ülkede, uydurma iddianamelerle tutsak edilen yüzlerce vatandaş cezaevinde. Selahattin Demirtaş, Eren kardeşimiz, Osman Kavala, Sırrı Süreyya Önder niçin cezaevinde? Bu ve buna benzer birçok insan tutsak, cezaevleri ölüm evlerine dönüşmüş. Bu ülkede hiç kimse sokağa çıkıp hakkını savunamıyor. Bütün bunlar birikti, birikti ve bir büyük demokrasi ittifakına dönüştü. Bu demokrasi ittifakı, sadece 23 Haziran ile sınırlı kalmayacak. Yaşayıp göreceğiz." Tekin Bingöl'ün konuşması sırasında sık sık "tutsak" demesi üzerine, yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye'de herhangi bir "tutsağın" bulunmadığını, bağımsız ve tarafsız yargının vermiş olduğu kararlar çerçevesinde, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin bulunduğunu söyledi. - "Ahlak" tartışması AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise TRT konusunun konuşulabileceğini ama İYİ Parti Grubunun gündeme getirmesiyle, onların vereceği bir önergeyle konuşulmasını kabul etmediğini belirterek, "Çünkü İYİ Parti'nin böyle bir grup önerisi vermeye ahlaken de siyaseten de hakkı yoktur." diye konuştu.

Bunun üzerine, İYİ Parti milletvekilleri tepki gösterdi. Kaya, konuşmasına devam ederken, İYİ Parti milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak, Kaya'yı protesto etti. Genel Kurulu yöneten TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Meclis başkanlık görevini şu anda yürüten birisi olarak bütün milletvekillerine saygı duyuyorum. 'Ahlak', 'ahlaksızlık' gibi ifadeler hem Meclise yakışmamakta hem size yakışmamakta. Bu doğru olmamıştır." dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise Kaya'nın sözlerini geri almasını istedi. Türkkan, "Burada bir milletvekili 'Siyaseten ahlaksızlık yapıyorsunuz.' dedi diye kınama cezası aldı, aynı kürsüden. Lütfen, burada gerekli cezayı vermeniz lazım, böyle bir şeye müsaade etmemeniz lazım." diye konuştu. Yeniden söz alan Kaya, "Benim kullanmış olduğum tabir kesinlikle ahlaksız ithamı yapacak bir noktada tabir değildir, böyle bir anlaşılma olduysa bunu düzeltmek isterim. Benim ifade ettiğim, özellikle siyasi bir ahlak noktasındaki değerlendirmedir." ifadesini kullandı. Tartışmanın devam etmesi üzerine, TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi.

Aradan sonra söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Biraz evvel konuşan arkadaşımızın maksadı aşan ifadelerini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu, benim için de geçerli, bütün partilerin grup başkan vekilleri için de bütün milletvekilleri için de geçerli. Herkesi temiz dil kullanmaya, herkesi birbirini dinlemeye ve herkesi birbirini siyasi olarak itham ederken hakarete varmayacak şekilde konuşmaya, hep beraber ilke kararı olarak sizleri davet ediyorum." diye konuştu. İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi. - "Libya'da meşru tarafa desteğimizi sürdürüyoruz" Daha sonra, CHP Grubu'nun, Libya'da yaşanan gelişmelere ilişkin genel görüşme önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı. CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinden sonra Libya'nın istikrar, huzur ve barışa kavuşamadığını belirterek, "Türkiye, Suriye, Mısır ve Sudan'da olduğu gibi Libya'daki çatışmalarda da taraf tutmakta, Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümetini ve ona yakın radikal güçleri silah, zırhlı araç ve insansız hava aracı göndererek desteklemektedir. Kısacası, Türkiye Libya'daki savaşa vekil güçleri aracılığıyla müdahil olmakta, bu ülkede süren vekalet savaşına resmen katılmaktadır." görüşünü dile getirdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, CHP Grup önerisinde geçen "Türkiye bu savaşta Katar ile birlikte ulusal mutabakat hükümetini ve ona yakın bir takım silahlı örgütleri destekleyerek taraf olmaktadır." ifadesini, CHP'ye aynen iade ettiğini belirterek, bunun gerçek dışı bir ifade olduğunu söyledi. Kendisinin aynı zamanda Türkiye Libya Özel Temsilcisi olduğunu dile getiren İşler, 2014 yılının eylül ayında atandıktan sonra ilk ziyaretini Tobruk'a yaptığını anımsattı. İşler, "Tobruk'ta Meclis Başkanı ile görüştüm ve orada 'Libya'da siyasi bir kriz var. Biz bu krizin bir tarafı değiliz. Bu siyasi krizin çözümü için destek olmak istiyoruz. Kabul ederseniz aranızda arabuluculuk yapabiliriz.' dedik. 'BM girişimi var. Biz başka girişimleri istemiyoruz' denildi. Kendilerini meşru taraf olarak bize taktim etti, diğer tarafı gayri meşru hatta 'terörist' olmakla suçladı." açıklamasında bulundu. İşler, 2015 yılında Libya Siyasi Anlaşmasının yapıldığını anımsatarak, "Bu anlaşma neticesinde üç tane aktör ortaya çıktı. Temsilciler Meclisi yasama olarak çıktı. Yüksek Devlet Konseyi olarak Trablus'taki Ulusal Kongre çıktı ve üçüncüsü Ulusal Mutabakat Hükümeti çıktı. Biz, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni, Libya'daki meşru aktörü destekliyoruz ve taraf tutmakla suçlanıyoruz." diye konuştu.

Libya halkı ile hiçbir sorunlarının olmadığını vurgulayan İşler, bütün gruplara ve bölgelere eşit mesafede olduklarını, gelen muhattapların hepsine anlattıklarını söyledi. İşler, "4 Nisan günü BM'nin ve uluslararası toplumun tanıdığı ve sözleşmede yer almayan bir silahlı aktör, radikalleşerek, adeta terörist bir şekilde başkente saldırmıştır ve biz bu saldırıya güçlü bir şekilde karşı durmuşuz ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin arkasında duruyoruz. Meşru tarafa desteğimizi sürdürüyoruz." dedi. Yapılan oylamayla CHP'nin Grup önerisi kabul edilmedi. Öte yandan HDP'nin Sivas olaylarına ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi de müzakerelerin ardından kabul edilmedi. - AK Parti Grup önerisi AK Parti, TBMM'nin çalışma gün, gündem ve saatlerine ilişkin grup önerisini, Genel Kurula taşıdı. Kabul edilen öneriye göre, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ise gündemin ikinci sırasına alındı.