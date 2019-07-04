TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 26 yıl önce 33 sivilin teröristlerce katledilmesine ilişkin gündem dışı söz aldı.

"Başbağlar kalbimizde açılan ve hiç kapanmayacak derin bir yaradır" ifadesini kullanan Çakır, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Çakır, "2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde yanan canlar bizim canımızdı. 5 Temmuz 1993'te Başbağlar köyünde akan kan yine bizim kanımızdı. O gün bu katliamı yapan eller aynı ellerdi, aynı amaca hizmet ediyorladı. Camide namaz kılan insanları dışarı çıkararak kurşuna dizen, evleri ve camileri yakıp yıkan, çocukları öldüren katliamcı terör örgütünü lanetliyorum." dedi.

Başbağlar katliamında hayatını kaybedenlerin fotoğrafını gösteren Çakır, "Buna acı dayanır mı, çocukları katletmişler. Dönemin adalet bakanları da bundan sorumludur." diye konuştu.

Başbağlar'ın, dillerin tutulduğu, gözlerin yaşardığı, kelimelerin insanın boğazına düğümlendiği yer olduğunu söyleyen Çakır, şöyle devam etti: