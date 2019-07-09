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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2019 20:34 | Son Güncelleme

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından grup önerileri ele alındı.

İlk olarak HDP'nin, "SETA'nın, Uluslararası Medya Kuruluşlarının Medya Uzantıları raporunun incelenmesi"ne yönelik grup önerisi görüşüldü.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, raporun "medya andıcı" olduğunu iddia etti.

Raporla "ülkede iktidar dışında kimsenin söz söyleme hakkı olmadığının, söz söyleyenlerin fişlendiğinin görüldüğünü" savunan Başaran, "Raporda, iktidarın hoşuna gitmeyen her türlü haber 'saldırı' olarak nitelendirilerek 'marjinal kesimin görüşü' şeklinde yer almış. 'Tek basın' yaratmaya çalışıyorsunuz. Bu raporun içeriği, bugün size halen direnenlere gözdağı vermektir." diye konuştu.

Başaran, Meclisin, söz konusu raporu incelemesi ve kamuoyuna açıklama yapılması gerektiğini söyledi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, medyanın yüzde 95'inin iktidarın kontrolünde olduğunu, eleştirel düşünceye tahammül olmadığını ileri sürdü.

SETA raporunun, "tam bir fişleme, andıçlama" olduğunu iddia eden Çakırözer, "200 sayfalık belgenin özeti şu; BBC Türkçe, Deutsche Welle, Amerika'nın Sesi, Sputnik, Euronews, Independent ve Çin Ulusal Radyosu'nun Türkçe yayınları ve burada çalışan 150 gazeteci fişlenmiş, haberleri, tweetleri cımbızlanmış, algı oluşturulmuş, gazeteciler hedefe konulmuş. Meşhur 28 Şubat Andıcı'ndan farksız." diye konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, SETA Vakfı'nın, bir düşünce kuruluşu olduğu için böyle bir rapor hazırladığını belirtti.

Raporun, açık kaynaklardan toplanan bilgilerle oluşturulduğunu dile getiren Şahin, şunları söyledi:

"Rapor, son derece şeffaf şekilde, yayınlandığı gün Twitter ortamından paylaşılmış. İçeriğinde Türkçe yayın yapan uluslararası medya kuruluşlarında çalışan birtakım medya mensuplarının öz geçmişlerine yer verilmiş ve geçmiş Twitter hesaplarındaki paylaşımları söz konusu olmuş. Bunu 'andıç' veya 'fişleme' olarak algılamak son derece haksız bir tutum. Fişleme olması için gizliliğin olması gerekiyor, dar bir kapsamda paylaşılması gerekiyor."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Türkiye'de pek çok gazeteci yaratılan baskı, korku, otosansür nedeniyle merkez medyada kendilerine yer bulmamış ve sadece çalışabilecekleri uluslararası haber ajanslarında kalem tutar hale gelmişlerdir. İktidarın öncelikle bunun özeleştirisini yapması lazım." dedi.

Özel, şöyle konuştu:

"Ülkemizde en çok takip edilen internet siteleri, Rusya'nın sesi, Almanya'nın sesi, BBC olmaya başladıysa 'algı yapıyorlar' yerine tek sesli, Fahrettin Altun'a bir gece önceden gazete manşetlerinin gittiği medya düzenini sorgulamak lazım. İnsanlar, 200 yıllık Babıali geleneğinden gelen gazeteler ve onların internet siteleri yerine bambaşka yerlere bakıyorsa bakana değil baktırana, gazeteciyi fişleyene, muhalif duruşundan gırtlağına çökene bakarlar. Yapılan iş, SETA eliyle gazetecileri hedef göstermektir. Bu ayıp Türkiye'ye yakışmamaktadır."

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "SETA raporunun fişleme ve ihbar belgesi" olduğunu savundu.

"Bu utanç belgesinin altına SETA'yı finanse edenlerin imza attığını" ileri süren Oluç, "Tartışılması gereken esas şey, SETA'nın nasıl finanse edildiği, kaynaklarının neler olduğu, arkasında kimler olduğudur." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, SETA'nın, Türkiye'de uzun yıllardır çalışmalar yürüten bağımsız bir kurum olduğunu belirtti.

"Andıcı biliyoruz, neler çektiğimizi biliyoruz. Fişlemenin ne olduğunu, bedelini ödedik, bunu iyi biliyoruz. O yüzden net söylüyorum, andıca, fişlemeye karşıyız. Her kurumun çalışmasına saygı duyuyoruz. Siz konuşmanızı yaparken 'merkez medya', 'havuz', 'yandaş' diyeceksiniz, bu da kategorize etmek, bu da bir fişlemek ama istediğiniz söylenmeyince komple karşı çıkacaksınız. Bunu doğru bulmuyoruz. AK Parti Grubu önergelerle ilgili kanaatini hür olarak kullanır."

HDP'nin önerisi kabul edilmedi.

Bu arada İYİ Parti'nin "son dönemde yaşanan tren kazalarının nedenlerinin incelenmesi" ve CHP'nin "Çorlu tren kazası" ile ilgili verdiği araştırma önergelerinin bugün ele alınması önerileri de kabul edilmedi.

Genel Kurulda, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ile milletvekilleri, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde trafik kazası geçiren AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve beraberindekilere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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