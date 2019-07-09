TBMM Genel Kurulu

Raporla "ülkede iktidar dışında kimsenin söz söyleme hakkı olmadığının, söz söyleyenlerin fişlendiğinin görüldüğünü" savunan Başaran, "Raporda, iktidarın hoşuna gitmeyen her türlü haber 'saldırı' olarak nitelendirilerek 'marjinal kesimin görüşü' şeklinde yer almış. 'Tek basın' yaratmaya çalışıyorsunuz. Bu raporun içeriği, bugün size halen direnenlere gözdağı vermektir." diye konuştu.

SETA raporunun, "tam bir fişleme, andıçlama" olduğunu iddia eden Çakırözer, "200 sayfalık belgenin özeti şu; BBC Türkçe, Deutsche Welle, Amerika'nın Sesi, Sputnik, Euronews, Independent ve Çin Ulusal Radyosu'nun Türkçe yayınları ve burada çalışan 150 gazeteci fişlenmiş, haberleri, tweetleri cımbızlanmış, algı oluşturulmuş, gazeteciler hedefe konulmuş. Meşhur 28 Şubat Andıcı'ndan farksız." diye konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, SETA Vakfı'nın, bir düşünce kuruluşu olduğu için böyle bir rapor hazırladığını belirtti.

Raporun, açık kaynaklardan toplanan bilgilerle oluşturulduğunu dile getiren Şahin, şunları söyledi:

"Rapor, son derece şeffaf şekilde, yayınlandığı gün Twitter ortamından paylaşılmış. İçeriğinde Türkçe yayın yapan uluslararası medya kuruluşlarında çalışan birtakım medya mensuplarının öz geçmişlerine yer verilmiş ve geçmiş Twitter hesaplarındaki paylaşımları söz konusu olmuş. Bunu 'andıç' veya 'fişleme' olarak algılamak son derece haksız bir tutum. Fişleme olması için gizliliğin olması gerekiyor, dar bir kapsamda paylaşılması gerekiyor."