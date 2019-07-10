TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye'nin, insanlığın umudu ve vicdanı olduğunu belirterek, "Bu, bizim küresel anlamda sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu da ifade etmektedir. Türkiye hakikaten bu sorumluluğunun bilincinde hareket etmekte ve gerek bölgesel gerek küresel platformlarda bu hassasiyeti tüm insanlık adına yüksek sesle haykırmaktadır." dedi. TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, iyi niyetle üyesi olduğu sendikanın FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçeyle görevinden el çektirilen bir kişinin, 2 yıl boyunca üniversitede okuyan çocuklarına bakmak için inşaatlarda hamallık ve amelelik yaptığını söyledi. "Vatan haini" ilan edilen bu kişinin kanser sonucu yaşamını yitirdiğini dile getiren Ağıralioğlu, şöyle konuştu: "Hükümete, hükümetin sözcülerine, grup başkanvekillerine sesleniyorum; yeter artık. Bu yargı reformu mu neyse, bugün görüştüğümüz turizm reformu da dahil, hepsinden daha önemli olan şey, bu Türk devletini, bu Türk yurdunu ayağa kaldıracak olan şey adalet reformudur. Bunu inşa etmezsek, bu topraklarda adaleti hakim kılamazsak, İlhami Ağabey gibi binlerce insanı, İlhami Keleş gibi binlerce mazlumu ahirette kendimize azap sebebi edeceğiz, yüzlerine bakamayacağız."

- "Gezi direnişini saygıyla selamlıyorum" CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi olaylarını anımsatarak, Ali İsmail Korkmaz'ın yaşam savaşını 10 Temmuz'da kaybettiğini belirtti. Korkmaz'ı ve hayatını kaybedenleri saygıyla anan Özel, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek katılımlı, en barışçıl ve bütün dünyaya Türkiye'de hala daha umudun, gençlerin olduğunu, bir başka Türkiye'nin olduğunu gösteren Gezi direnişini ve Gezi direnişçilerini saygıyla selamlıyorum." diye konuştu. Özel, bugünün aynı zamanda Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın ölümünün seneyi devriyesi olduğunu hatırlatarak, TİP'in bugün yeniden parlamentoda müzakerelere katılıyor olduğuna işaret etti. Türkiye'de gazetecilerin can çekiştiğini öne süren Özel, "SETA'nın uluslararası basın kuruluşlarının muhabirlerini fişlediği ve hedef gösterdiği belgeyi, AK Parti sözcüsünün Genel Kurulda sahiplendiğini" söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tanıtımı yapılırken milletvekillerinin daha fazla sorunu çözebileceğinin anlatıldığını ancak bu durumun gerçeği yansıtmadığını belirten Özel, "Belki sesimizi bir yerlerde o güçlü yürütmeniz duyuyorsa belki bu işler çözülür." ifadelerini kullandı.

Ankara'da hayatını kaybeden Şule Çet cinayetine ilişkin davayı takip ettiklerini kaydeden ve kadın cinayetlerinin arttığını söyleyen Özel, bu konuya ilişkin raporların, araştırmaların dikkate alınmasını istedi. Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Ağıralioğlu'nun sözlerine katıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Hukuk herkese lazım ama en çok Türkiye'ye lazım. Aslında çok şey söyleyecektim. Sayın Ağıralioğlu'nun anlattığı o acılı, yürek burkan, gırtlak düğümleyen hikayeyi bir kere daha dinlesinler. Hukuka ne çok ihtiyacımız olduğuna ilişkin en güzel örneği Sayın Ağıralioğlu ifade etti." - "Temel belirleyici 'hak güçlünündür' kuralı" MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, 10 Temmuz'un Dünya Hukuk Günü olarak kabul edilmesinin üzerinden geçen 50 yıla rağmen dünyada hukuk yoluyla barış sağlanamadığına işaret etti. Dünyada hala "Hak güçlünündür." kuralının temel belirleyici olduğuna dikkati çeken Bülbül, Türkiye'nin son iki yüz yıllık mazisinde uluslararası camianın çifte standartlı bakışına ve uygulamalarına muhatap olduğunu söyledi.

Bülbül, "Türkiye'nin uluslararası hukukun askıya alındığı böyle bir dönemde, aynen çift başlı Selçuklu kartalı gibi hem Doğu'ya hem Batı'ya bakan ve meseleleri Ankara merkezli okuyup adaleti hakim kılacak bir medeniyet inşa etme gibi bir sorumluluğu bulunmaktadır." şeklinde konuştu. HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Gezi olaylarında yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz'ın şahsında Gezi'yi ve Gezi'de hayatını kaybedenleri andı. 10 Temmuz'un aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın kuruluş yıl dönümü olduğunu belirten Kurtulan, şunları söyledi: "Bugün 133 gazeteci cezaevinde. Türkiye en çok gazetecinin hapiste olduğu ülke konumunda. Milletvekilimiz Ahmet Şık hala gazetecilik faaliyetlerinden dolayı yargılanıyor. Eren Erdem hala tutuklu. Toplum doğru ve etik haber almayı arar duruma gelmişken iktidar gazeteciliği suç olarak lanse etmeye devam ediyor. Gazetecilere yönelik utanç verici fişleme belgeleri yayınlanıyor." Şule Çet davasının bu ülkenin vicdan davası olduğunu dile getiren Kurtulan, kadın lehine politikalar üretilmediğini öne sürdü.