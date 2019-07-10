TBMM Genel Kurulu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Tunç'un, kanun yapma yetkisinin Meclise ait olduğuna yönelik sözlerine karşılık, "Ciddi misiniz ya Yılmaz Bey? Ciddi misiniz? Yani buna inanıyorsanız ben hakikaten size şefkat duyacağım." dedi.

Yeni sistemde yasama, yürütme ve yargının daha keskin çizgilerle birbirinden ayrılarak kuvvetler ayrılığı ilkesinin tam anlamıyla tesis edildiğini belirten Tunç, kanun yapma yetkisinin münhasıran Meclise ait olduğunu ifade etti.

Öneri üzerinde AK Parti Grubu adına söz alan Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Parlamenter sistemin neyini özlemiş olabiliriz? Her 10 yılda ürettiği darbeleri mi, postmodern, muhtıra, askeri darbeleri mi?" diye sordu.

Genel Kurulda ilk olarak İYİ Parti'nin "TBMM'nin yasama ve denetim fonksiyonlarına" ilişkin araştırma önergesinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına dair önerisi ele alındı.

CHP'li Özel'in "Retoriğin bir gereği olan dikkati çekme hususuna yönelik olduğunu sizin dışınızda anlamayan olmadı." şeklindeki sözleri üzerine de Bilgiç, "Ben anlamadım efendim yani kusura bakmayın. Milletimiz de anlamıyor sizi bu yüzden." dedi.

Tüm darbelerin parlamenter sistemlerde yapılmadığını söyleyen Özel, "Modura'ya darbe yapılıyor, parlamenter sistem mi var?" diye sordu.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın "Kim yapıyor bu darbeleri, kimin eli var?" sorusu üzerine de Özel, "Kim yapıyorsa Allah belasını versin." ifadesini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, iktidarın yeni sistemde kuvvetleri bir kişide birleştirdiğini, bu nedenle mutlak iktidarın ortaya çıktığını iddia etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde "Paralel bir Meclis" bulunmadığını ve yeni sistemin, rejime kastetmediğini vurgulayarak, "Bunların hiçbirisi doğru tanımlamalar, yaklaşımlar değildir. Bunların hepsi hayali, varsayımsal yaklaşımlardır, gerçekle uzaktan yakından ilgi ve alakası yoktur." diye konuştu.