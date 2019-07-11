TBMM Genel Kurulu

Türkiye'nin uyuşturucu güzergahı üzerinde bulunduğunu, madde kullanım yaşının ilkokul seviyelerine indiğini belirten Öztürk, "Emniyet Genel Müdürlüğü verileri tehlikenin boyutunu en acı gerçeğini ortay koymaktadır. Ülkemizde 2017 yılında 14 yaşında 3 evladımız hayatını kaybetti. Sentetik uyuşturucunun kullanımına bağlı olarak yaşanan ölemlerde Avrupa ülkeleri arasında birinci sıradayız. Sentetik uyuşturucu çok ucuz olduğu için çabuk ulaşılabiliyor. Gençlerimiz tehdit altında. Uyuşturucu ile mücadelede ayrı bir kurumun kurulması gerekir." diye konuştu.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş da uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin TBMM'de bir komisyonun kurulması gerektiğine dikkati çekerek, verilerin madde bağımlılığına bağlı olarak yardım talep sayısının her geçen gün arttığını söyledi. 2013 yılında 11 binden fazla kişinin yardım talebinde bulunduğuna işaret eden Beştaş, uyuşturucu ile mücadelede ciddi adımların atılması gerektiğini vurguladı.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, AK Parti'nin 17 yıllık iktidarı döneminde, uyuşturucu ile mücadele konusunda samimiyetsiz davrandığını öne sürdü. Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, CHP Grubunun, 'uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerisinin AK Parti’nin oylarıyla reddedildiğini anlatarak, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı bu iktidar döneminde arttı, hatta ilkokul seviyesine kadar indi. Okullarda koruyucu, önleyici ve iyileştirici tedbirler alınarak, uyuşturucu madde kullanımının zararları konusunda etkili ve nitelikli çalışmalar yapılmadı." ifadelerini kullandı.