TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "24 yıl önce bugün Srebrenitsa'da sızısını halen içimizde taşıdığımız, tarifi mümkün olmayan acılar yaşandı. Avrupa'nın göbeğinde, dünyanın gözü önünde yaşanan bu katliamı hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız." dedi. TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "kapanmayan yara" Srebrenitsa soykırımının 24. yılı olduğunu hatırlatarak, Bosna Hersek'in doğusunda Srebrenitsa'da 24 yıl önce bugün başlayan katliamda 8 bin 372 Boşnak sivilin, Sırp askerlerce katledildiğini belirtti. Hayatını kaybedenlerden şu ana kadar yalnızca 6 bin 500 kurbanın kimliğinin tespit edildiğini söyleyen Türkkan, bu yıl kimlikleri tespit edilen 36 kurbanın daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedileceğini dile getirdi. Avrupa'nın ortasında, Birleşmiş Milletlerin göz yumduğu bir soykırım yaşandığına dikkati çeken Türkkan, "Birleşmiş Milletler, Srebrenitsa'yı güvenli bölge ilan etmesine rağmen Boşnaklar, 400 Hollandalı askerin bulunduğu bölgede bizzat Hollandalılar tarafından, katledilsinler diye Sırpların eline teslim edildi. Dünyada sıklıkla özellikle ülkemize insan haklarından en çok bahseden, geçmişleri bu tip kirli sayfalarla dolu Hollanda'dan bahsediyorum." diye konuştu.

Soykırımda kadınların ve küçük yaşta çocukların da öldürüldüğünün belgelerle kanıtlandığını ifade eden Türkkan, şöyle devam etti: "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da gerçekleşen en büyük katliam olan Srebrenitsa soykırımı yalnızca Bosna Hersek'te değil dünyada acının ve adalet arayışının sembolü oldu. Katliamın 24. yılında insanlık tarihinin yüz karası olan soykırımı gerçekleştirenleri, buna seyirci kalanları nefretle anıyorum. Hayatını kaybeden Boşnak kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." - "Soykırımın acısı halen yüreğimizde" MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Srebrenitsa soykırımının 24. yılı olduğunu hatırlattı. "8 bin 372 Müslümanın vahşice katledildiği bu acı olayın üzerinden 24 yıl geçse de acısı halen yüreğimizdedir." diyen Bülbül, savaş suçlusu Ratko Mladiç komutasındaki Sırp birliklerin, 11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'yı ele geçirdiğini hatırlattı. Şehirde yaşayan sivillerin, Sırp katillerin şehre girmesinden itibaren Birleşmiş Milletler bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlere sığınmak istediklerini anlatan Bülbül, "Hollandalı askerler, gece yarısı BM Koruma Gücü'nün Hollandalı komutanının verdiği emirle Srebrenitsa'yı boşaltmışlardır. Savaş sırasında şehrin güvenliğinden sorumlu olan komutan Thom Karremans, kendisine sığınan 25 bin mülteciyi ve şehri Sırplara teslim etmiştir. Bu nedenle Bosnalı kardeşlerimiz vahşice katledilmiştir." diye konuştu.

Savaştan sonra müebbet hapse mahkum edilen katil Ratko Mladiç'in, 11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'da sarf ettiği sözlerin, tarihin karanlık sayfalarına yazıldığını belirten Bülbül, şunları söyledi: "Sırp bayramı arifesinde şehri milletine armağan ettiğini söyleyen katil Mladiç, 'Nihayet bu topraklarda Türklerden intikam alma zamanı gelmiştir.' diyerek Türk ve Müslüman düşmanlığını alenen dile getirmiştir. Yaşanan bu büyük zulme Batılı devletler sessiz kalmış, özellikle BM bünyesinde görev yapan Hollanda, soykırımdaki rolü itibarıyla sorumlu tutulması gereken ülkeler arasında olmuştur. Daha sonra ortaya çıkan bir video kaydında Sırp generalin, kenti boşaltan Hollandalı komutana hediye verirken görüntüleri dahi ortaya çıkmıştır. Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'deki kararında Srebrenitsa ve civarında yaşananları soykırım olarak kabul etmiştir. Acıları halen içimizde olan Bosnalı şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet dilerken, bu soykırımı yapanları ve buna göz yumanları lanetliyoruz."

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan da 24 yıl önce Sırp ırkçıları tarafından gerçekleştirilen Srebrenitsa soykırımını kınadığını belirtti. Kurtulan, "Meclisimizde, başta Kürtler olmak üzere dünyanın her yerinde insanlığa karşı işlenen bu katliamları hep beraber kınadığımız günleri görmeyi umut ediyorum." dedi. - "Bu insanlık suçunu lanetliyoruz" CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "24 yıl önce gerçekleşen ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük insanlık trajedisi Srebrenitsa soykırımını, bu katliamı, bu insanlık suçunu lanetliyoruz." diye konuştu. Aradan 24 yıl geçmesine rağmen halen kurbanların mezarlarına kavuşma sürecinin sürdüğünü kaydeden Özel, "Çünkü kemiklerin ayrıştırılması işlemi sürüyor. Bugün 33 kurban daha toprağa verilecek. Tüm ailelerin başlarında dua edebilecekleri mezarlara sahip olmalarını ümit ediyoruz." diye konuştu. "Ne yaparsak yapalım, ne yaparsanız yapın ama soykırımları unutturmayın" diyen Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle andıklarını dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Katliamdan 3 yıl önce yaklaşmakta olan bu tip katliamlara karşı orada bulunanlarla dayanışmak için Sırp kuşatmasındaki Bosna'ya, ateş altındaki Mostar'a ilk ziyareti gerçekleştiren dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı minnetle anıyoruz. Kendisine acil şifalar diliyoruz. CHP'nin bu tip uluslararası konularda ve soydaşlarımızla ilgili dünyaya kafa tutulması gereken durumlarda, Cumhuriyetin kurulduğu dönemden itibaren İkinci Dünya Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı ve Srebrenitsa katliamındaki tavrı, bugünkü duruşuyla son derece paralel ve köklerinden aldığı güçle ülkenin bugünkü ortak meselelerine karşı gösterdiği tavrın altını bir kez daha çizmek istiyoruz." - "Unutmadık, unutturmayacağız" AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "24 yıl önce bugün Srebrenitsa'da sızısını halen içimizde taşıdığımız, tarifi mümkün olmayan acılar yaşandı." dedi. Avrupa'nın göbeğinde, dünyanın gözü önünde yaşanan bu soykırımı hiçbir zaman unutmadıklarını, unutturmayacaklarını vurgulayan Akbaşoğlu, şunları kaydetti: