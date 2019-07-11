TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair iki kanun teklifi kabul edildi. Genel Kurulda, Kuzey Atlantik Antlaşmasına Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ele alındı. Tekliflerin görüşmelerinde HDP Grubu adına söz alan Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, "Hangi konu hakkında konuşursak konuşalım, grubumuza yönelik 'terör' ithamlarıyla tartışmanın önü sürekli kapatılıyor." dedi. Bunun "topu taca atmak" olduğunu savunan Özsoy, "Sayın Selahattin Demirtaş'a en azından binlerce kez 'terörist' denmiştir. Biz çok kıymetli bir eş başkanımız olarak görüyoruz. İstanbul seçimlerini herkes bir değerlendirsin. Toplumun hamasi, terör, anti terör söylemlerine karnı gerçekten tok." diye konuştu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, geçen haftaki görüşmelerde, HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'ın, partilerine yönelik olarak, "Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz" yönündeki ithamlarını anımsattı.

Bu ithama yanıt vermediğini hatırlatan Ağıralioğlu, "Cevap vermedim. Cevap vermeyişim aslında ilk konuşmadaki hassasiyetime havi bir şeydi. 'Konuşmayalım, muhatap olmayalım, mevzuyu abartmayalım, mevzuyu kanırtmayalım' hassasiyetime havi suskunluğum, 'ikrar ediyorum' şeklinde propaganda edildi." dedi. Ağıralioğlu, HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'ı işaret ederek, "İstihzalarınıza mukabele etmeye tenezzül etmedim, ikrar ediyorum zannettiler. 5 milyon oyumuzun içinde 1 tane PKK'lı oyu yoktur." ifadelerini kullandı. HDP Grubu'na seslenen Ağıralioğlu, şöyle devam etti: "Devamlı size 'terörist' demeye heves ediyor, muhatap alıyor, bu muhataplık üzerinden sizi terörize ediyor değiliz. Mevzu çok basit olarak şudur, dünyanın her yerinde terör ve terör övücülüğü suçtur. Terörle aranıza mesafe koydunuz mu? Burası bir millet meclisidir. Burada her türlü fikir beyan edilir. Yalnızca terör ve terör övücülüğü yapılmaz. Selahattin Demirtaş grubunuzun başkanı olabilir, grubunuzun başkanı da olsa terörle arasına mesafe koymak zorundadır. Çocuklarımızın 36 yıldır kanında, canında parmak izi olan bir terör örgütünün başının, 'Heykelini dikeceğim.' diyen bir adamın göreceği muamele odur."