TBMM Genel Kurulu

İşkencenin idari pratiğe dönüştüğünü, 1990'ların ve olağanüstü hal dönemlerinin zorla kaybedilme vakalarının şimdi Ankara'nın merkezinde olduğunu öne süren Tanrıkulu, "2017'nin başından bu yana 22 yurttaşımız zorla kaybedildi. 7 Şubat ile 22 Şubat arasında Ankara, İstanbul ve Antalya'da 6 yurttaşımız 150 gündür kayıp. Transporterlarla kaybedildiler, görüntüler var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, İçişleri Bakanlığı sessiz. Zorla kaybedilme, OHAL döneminde bir idari pratiğe dönüştü." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, olağanüstü hal rejiminde, cezalandırma politikasının bireysel olmaktan çıktığını, kolektif bir ceza anlayışıyla, "düşman ceza hukuku" prensiplerine göre vatandaşların cezalandırıldığını iddia etti.

TBMM Genel Kurulunda, HDP, "OHAL dönemi ve sonrasında yaşanan hak ihlallerine" ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, Genel Kurul gündemine grup önerisi olarak getirdi.

Tanrıkulu, yargıda FETÖ borsası oluştuğunu, herkesin bir fiyatı olduğunu, bütün itirazlarına rağmen Hakimler ve Savcılar Kurulunun bu konuda adım atmadığını öne sürdü.

Tanrıkulu'nun konuşması üzerine söz isteyen TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, insan hakları konusunun her türlü renk, dil, din, mezhep, siyasi düşünceden ari olarak, tüm insanların sahip olması gereken hakları ele aldığını anlattı.

Komisyonlarına, Tanrıkulu, bazı milletvekilleri ve vatandaşlardan yazılı talepler geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, bunlarla ilgili gerekli mercilere, işin esasının araştırılarak bilgi verilmesine yönelik yazı gönderdiklerini söyledi. Çavuşoğlu, bununla yetinmediklerini, İçişleri Bakanlığının komisyona, kolluk güçlerine insan hakları bağlamında verilen eğitim uygulamalarına ilişkin 3 saat süreyle brifing verdiğini anımsattı.

Çavuşoğlu, "6 kayıp meselesinde, İçişleri Bakan Yardımcımızın ifadesiyle, bu kişiler zaten çeşitli suçlardan dolayı aranan şahıslardır. Yakalandıklarında gözaltına alınacak ve haklarında işlem yapılacak kişilerdir." dedi.