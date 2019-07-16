TBMM Genel Kurulu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 1970'li yıllarda yılda ortalama 92 afet yaşanırken bu sayının 2018'de binli rakamlara ulaştığını belirterek, "82 milyon vatandaşımızın geleceğini tehdit eden iklim krizi hakkında bir şeyler yapmak, tedbir almak ve mücadele vermek zorundayız. " dedi.

CHP, Danışma Kurulu toplanamadığı için, iklim değişikliklerinin Türkiye'ye etkileri ve iklim politikalarının değerlendirilmesine ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurula getirdi.

Karaca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bu kapsamda açıkladığı planın adının "Karadeniz İklim Değişikliği Eylem Planı" olduğunu anımsatarak, "Ancak bu, Karadeniz'de yeni rant alanları ve yeni rant alanlarının besleyeceği yandaşları yaratmak olan rantsal dönüşüm planıdır" dedi.

İklim değişikliğinin yarattığı felaketler nedeniyle tarımsal üretimin ciddi zarar gördüğünü anlatan Karaca, bunun, vatandaşın ucuz gıdaya, hatta gıdaya ulaşamaması sonucunu doğurabileceğini ifade etti.