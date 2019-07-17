TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konsey Toplantısı sonuç bildirgesinde açıklanan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol, doğal gaz aramasını durdurmaya yönelik yaptırımlarına ilişkin, "Türkiye haklarından vazgeçmeyecektir. Hiçbir ülke Türkiye'yi böyle tehditlerle egemenlik haklarından mahrum bırakamaz. Türkiye baskılara boyun eğmeden bu çalışmalarına devam edecektir." dedi.

Terör olaylarındaki artışın nedenleri üzerinde çalışılması gerektiğini vurgulayan Ağıralioğlu, ABD'nin PYD'ye verdiği silahların güvenlik güçleri için bir risk olduğunu, bu anlamda ABD ile restleşilecekse, çok daha ciddi yaptırımları göze almak gerektiğini ifade etti. Ağıralioğlu, "Elimizde Kürecik ve İncirlik üsleri var. Bunları kapatmak da dahil her şeyi göze almak zorundayız." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, S-400 hava ve füze savunma sisteminin Türkiye'ye gelmeye başladığını, Türkiye'nin kendini savunmasına karşı çıkan bir kısım ülkelerin, terör örgütlerinin ve bazı manda ve himayecilerin S-400'ün ülkeye gelişinden rahatsız olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konudaki değerlendirmesini de aktaran Akçay, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı bile S-400 konusunda Türkiye'nin haklılığını kabul ederken 'S-400 almayın sorun ve sıkıntı doğar.' yaygarası yapan, 'S-400'ler sarayı korumak için alınıyor.' diyenler acaba şimdi ne diyecekler? Türkiye'nin karşılaştığı tehditler düne göre daha ağırdır. Suriye ve Irak'taki terör yapılanmaları, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ve S-400 meselesi, ülkemizin bekası, savunması ve güvenliği için önem arz etmektedir. Türkiye, güvenlik ve savunma sistemilerini tamamen kendisi üretmek zorundadır. Türkiye'nin milli menfaatleri doğrultusunda hep birlikte hareket edebilmeliyiz."