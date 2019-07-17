TBMM Genel Kurulu

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise araştırma önergesinin bütün partiler tarafından kabul edilmesinin anlamlı olduğunu dile getirdi. Enginyurt, "Son yıllarda çocuk ölüm ve tecavüzlerinin vahşi bir şekilde arttığı ülkemizde, bütün partilerin ortak kararıyla araştırma önergesi verilip komisyon kurulmasını çok anlamlı buluyorum. Böylesi vahşi ölümlerin olmadığı, çocuklarımızın huzur ve barış içerisinde yaşadığı bir Türkiye'yi hep birlikte meydana getirelim." dedi.

"Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan, tüm partilerin Meclis araştırması önergeleri birleştirilerek görüşüldü.

TBMM Genel Kurulunda, "Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla araştırma komisyonu kurulması, oy birliğiyle kabul edildi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da partisinin, daha önce bu konuda 2 araştırma önergesi verdiğini ve 4 soru yönelttiğini anımsattı. Partisinin parlamento kadın grubunun bu konuda çok kararlı bir duruş sergilediğini dile getiren Kerestecioğlu, "Biz bütün şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılmasını istedik. Burada teşekkür edilmesi gereken insanların başında Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ve annesi geliyor." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Rabia Naz'ın anne ve babasının, evlatlarının ölümünün aydınlatılması için verdikleri mücadeleyi aktardı. Özkoç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu mücadele TBMM'de bütün siyasi partilerin bir araya gelerek, 'Biz bunu takip edeceğiz, aydınlatacağız.' demesiyle bir noktaya geldi. Bu gerçekten önemli. Bizim vekili olduğumuz kişiler milletimizdir. Milletin vekili olarak bu babanın ve bu annenin feryadına kulak vereceğiz. Kurduğumuz komisyon sonuna kadar gidecek, karşılarına kim çıkarsa çıksın, onu hukuk karşısına getirip yargılanmasını sağlayacak. Böylece bir anne baba sadece kendileri için değil, tüm Türkiye için adaleti yerine getirmiş olacak."