TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda, CHP'nin "basının mali sorunları"na ilişkin grup önerisi ele alındı.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, önergenin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla verildiğini söyledi.

AK Parti hükümeti döneminde yandaş medya oluşturulduğunu, muhalif tüm seslere ise "cadı avı" yapıldığını öne süren Aygun, "Bugün muhalif birçok gazeteci cezaevinde bulunmaktadır. Basın hiçbir zaman bu kadar kötü duruma düşmemişti. Birçok gazeteci kardeşimiz ekonomik nedenler dolayısıyla işsiz kalmıştır. Sektör önemli bir istihdam kapısıdır. Ekonomik durgunluk sebebiyle resmi kurumlar ilana çıkamaz hale gelmiş, medya can çekişmektedir. Basını kurtarmak için acil destek paketi hazırlamak zorundayız. Çalışan gazetecilerin koşulları iyileştirilmelidir." diye konuştu.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de demokrasinin 4. kuvveti olan basın sektörünün oldukça zor durumda bulunduğunu ifade etti.

Basının can damarının, reklam ve ilan gelirleri olduğunun altını çizen Öztürk, "Ulusal basının yanında yerel basın da zor günler geçirmektedir. Yerel medya biz siyasetçilerin yerelde sözcüsüdür. Yereldeki sözcülerimiz için el ele vererek bir araştırma komisyonu kurulması önemlidir." diye konuştu.