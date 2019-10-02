TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, HDP'li üç büyükşehir belediyesine kayyum atanmasına ilişkin, "Birileri oturdukları makamları vatandaşa hizmet için değil de örgüt için kullanıyorsa buna izin vermeyeceğiz. Seçilmiş olmak, kimseye milleti canından bezdiren örgüte yardım etme hakkını vermez." dedi.

HDP, belediyelere kayyum atamalarına ilişkin verdiği araştırma önergesinin bugün görüşülmesini grup önerisi olarak, TBMM Genel Kuruluna getirdi.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, "Yüksek Seçim Kurulunun 'Seçime girebilir' dediği bir kimseye İçişleri Bakanlığı olarak 'Bu beni ilgilendirmez, Anayasa'yı da yasaları da Yüksek Seçim Kurulu kararlarını da uygulamıyorum' derseniz, bırakın hukuk devleti olmayı, kanun devleti bile olamazsınız." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel kayyum atamalarını eleştirerek AK Parti'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra kendi varlığını tartışmaya açtığını öne sürdü.

AK Parti'nin demokrasiyi bir araç olarak gördüğünü ileri süren Özel, "AK Parti seçimlerde kendisi kazanıyorsa milli iradeyi yüceltiyor, başkaları kazanıyorsa onu hiçe sayıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ne kadar yanlışsa, yüksek oy oranıyla seçilen HDP'li belediye başkanlarının görevinden alınması da o kadar yanlıştır. Fakatsız, amasız kınıyoruz." dedi.