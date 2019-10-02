"Konuşmaları dinlerken her şey güllük gülistanlık, terörle hiç alakası olmayan bir parti konuşuyormuş gibi bir hissiyat oluşuyor ama gerçekler öyle değil. Diyarbakır'daki aileler 'benim çocuğumu dağa götüren HDP'dir' diyor. Siz terör örgütünün acentesisiniz. Diyarbakır'daki anneleri niye görmüyorsunuz? Bir taraftan demokrasiden, kardeşlikten ve barıştan söz ediyorsunuz, diğer taraftan dağa adam çıkarıyorsunuz. Bunlar böyle riyakar bir siyasi partidir. Anneleri tehdit edeceksiniz, kaçırılan çocuklar için sesinizi çıkarmayacaksınız. Garibanların çocuklarını dağa göndereceksiniz, sizin çocuklarınız plajlarda vakit geçirecek. Bunlardan daha fazla faşist bir parti bulamazsınız." diye konuştu.

HDP'li vekillere "Neden çocukları dağa kaçırılan annelere sahip çıkmıyorsunuz?" diye soran Muş, şöyle konuştu:

"Asya Verimlilik Teşkilatı Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"nin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda bazı HDP'li belediyelere kayyum atanması tartışma konusu oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, HDP'ye yönelik, "Siz terör örgütünün acentesisiniz. Bir taraftan demokrasiden, kardeşlikten ve barıştan söz ediyorsunuz, diğer taraftan dağa adam çıkarıyorsunuz." dedi.

Mehmet Muş, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, AK Parti'nin Kürtçe'yi her yerde yasaklama gayreti içinde olduğunu öne sürmesi üzerine de HDP'nin yalan üzerine bir siyaset kurduğunu söyledi.

Türkiye'de Kürtçe konuşma yasağının AK Parti iktidarları döneminde ortadan kaldırıldığının altını çizen Muş, HDP'nin siyaset çizgisini artık değiştirmesi gerektiğini dile getirdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da HDP'li milletvekillerinin milli kimlikle problemli olduğunu, kayyumların sadece HDP'ye yönelik bir idari işlem olmadığını kaydetti.

Daha önce farklı partilere mensup belediyelere de kayyum atandığına işaret eden Akçay, "İçişleri Bakanlığının kanunlardan aldığı yetkiye dayanarak yaptığı bir idari işlemdir. Bu işlemlere yargı yolu da açıktır. Sadece bir partiye yönelik tasarruf söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "AKP'nin, kayyum uygulamalarını anlatamadığını" savunarak, "Yolun sonuna gelmişsiniz. Atadığınız kayyumları açıklayamadınız. Şimdi de anneleri kapımıza gönderdiniz. O anneler başımızın tacıdır. Anneler arasında çocukları 20 yıldır dağa gidenler var. Dağ yolunu açan gençleri oraya gönderen sizin siyasetinizdir." dedi.