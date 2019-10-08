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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2019 17:52 | Son Güncelleme

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: - "(6-8 Ekim olayları) HDP'nin çağrısı üzerine Kobani bahane edilerek, Türkiye genelinde PKK yandaşları şiddet olaylarının yaşanmasına sebebiyet verdi" - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD Büyükelçiliğinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlığıyla ilgili Twitter'daki "hadsiz" beğenisini şiddetle kınadığını belirtti

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 6-8 Ekim olaylarına ilişkin,"HDP'nin çağrısı üzerine Kobani bahane edilerek, Türkiye genelinde PKK yandaşları şiddet olaylarının yaşanmasına sebebiyet verdi." dedi.

HDP, Danışma Kurulu toplanamadığı için, 6-8 Ekim 2014'te yaşanan Kobani olaylarına ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Meclis Genel Kuruluna getirdi.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, önerge üzerinde yaptığı konuşmada, 6-8 Ekim 2014'te yaşanan olayların açıklığa kavuşması için Meclis araştırma komisyonu kurulmasını talep ettiklerini söyledi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi, 6-8 Ekim olaylarının 5. yılında, Yasin Börü başta olmak üzere şehit vatandaşlar için Allah'tan rahmet diledi. 6-8 Ekim olaylarının zihinlerdeki canlılığını halen koruduğunu belirten Çelebi, HDP'nin çağrısı üzerine Kobani bahane edilerek, Türkiye genelinde PKK yandaşlarının şiddet olaylarının yaşanmasına sebebiyet verdiğini kaydetti.

Çelebi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine sokağa inen terör yandaşlarının, masum insanları mübarek bayramda katlettiğini söyledi.

HDP Genel Merkezi'nin Twitter hesabından o dönem yapılan paylaşımı da okuyan Çelebi, bu çağrı üzerine ülkede yaşanan duruma dikkati çekti.

Çelebi, "Öldürülen onlarca vatandaşımız Kürt idi. Türkiye bu vahşeti unutmadı ve asla da unutmayacak. Biz özellikle çocuklarımızı okutup doktor, hakim, savcı, avukat, öğretmen olmalarını istiyoruz. Siz ise onları, birilerinin siyasi maşası haline getirip işte bugün Suriye'nin, Irak'ın bir kesiminde olduğu gibi gerçekten onları paralı asker haline getiriyorsunuz. Sizin bu siyasetinize Kürt ve Kürt çocuklarını alet etmeyeceğiz." dedi.

Çelebi'nin bu sözlerinin ardından HDP ve AK Partili milletvekilleri arasında sözlü sataşma yaşandı.

Yapılan oylama sonucunda HDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

AK Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için, Genel Kurul'un bugünkü birleşiminde Cumhurbaşkanlığı Tezkerelerinin okunarak görüşülmesini, grup önerisi olarak getirdi. Yapılan oylamada AK Parti'nin önerisi kabul edildi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Destici, ABD Büyükelçiliğinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlığıyla ilgili Twitter'daki hadsiz beğenisini şiddetle kınadığını belirtti. Destici, "ABD Büyükelçiliği bu tavrı ile kimi beğenip kimi beğenmediği konusunda net tavrını ortaya koyarken, Türkiye ve Türk milliyetçiliği düşmanlığı konusunda suçüstü yakalanmıştır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, verilen aranın ardından, Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin görüşmelerine başlandı.

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