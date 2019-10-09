TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, HDP'nin, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri Genel Kurulda tepkiye neden oldu. Genel Kurulda, HDP'nin, ekonomik krizin nedenleriyle ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi kabul edilmedi. Daha sonra CHP'nin, Artvin'de izin verilen maden sahalarıyla ilgili grup önerisi ele alındı. Öneri üzerine söz alan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin'de vahim olaylar olduğunu, Artvinlilerin, Türkiye'nin hiçbir yerinde olmadığı şekilde, ormanı devletten koruduğunu iddia etti. İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, 125 endemik, bin 349 bitki çeşidini barındıran Artvin Hatila Vadisi Milli Parkı'nda maden arama faaliyetlerinin devam ettirilmeye çalışıldığını, çevrenin kirlenmesi ve doğanın yok edilmesine karşı olduklarını belirtti. - "Mehmetçik'e 'işgalci' diyen haindir" HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, dün Genel Kurulda kabul edilen Suriye-Irak tezkeresine "hayır" oyu verdiklerini hatırlatarak, "Bugün savaş ve işgal başlamış durumda ve Mecliste bu alkışlanıyor. Bu işgalin hiçbir hukuki gerekçesi yoktur." dedi.

Çepni'nin ifadeleri Genel Kurulda tepkiye neden oldu. Siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak HDP'ye tepki gösterdi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Türk milletinin Meclisinde, bu milletin ordusuna 'işgalci' diyen adamın sözünü kesmeniz gerekir Sayın Başkan." dedi. Her türlü demokratik tepkiye ve fikir hürriyetine açık olduklarını dile getiren Turan, şöyle konuştu: "Bu ülkenin ordusu bugün Besmele'yi çekmiş ve şu an sınır ötesi operasyona başlamış. Böyle bir zamanda bu ülkenin ordusuna, askerine işgalci demek ne vekillikle ne de vatandaşlıkla asla bağdaşmaz. Bu konuşma Türkiye'nin, Kürtlerin konuşması değil. Bu konuşma Kürtleri bile yok etmeye çalışan PKK'nın konuşmasının ta kendisi. Siz 4 partinin bir araya gelerek tüm farklılıklara rağmen kabul ettiği tezkereye, bu ülke için işgalci tezkere derseniz, bu fikir hürriyeti olamaz. Bugün 82 milyon beraber duamızla, Besmele'mizle teröre karşı askerimizi uğurladık ama nasıl birkaç malum ülke, örgüt bu kararımıza karşı çıkarken birkaç vekilin de karşı çıkmasının niçin olduğunu anlıyoruz. Benim tavsiyem şudur: Ya Kandil ya da Ankara demeleri lazım. Mehmetçik'imize kimse işgalci diyemez. Mehmetçik'e hain diyen kişi ya haindir ya da zalimdir."

- "Alayını temizleyeceğiz" MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "Net şekilde görülüyor ki Türkiye'nin terörle mücadelesi şimdiden neticelerini vermeye başlamıştır. Allah'a hamdolsun. Bizim duamız bundan başka bir şey olmaz." dedi. Türkiye'nin bir savaşta olmadığını, dibindeki terör unsurlarını yok etmek için gereğini yapacağını ifade eden Bülbül, "Türkiye, Kürt kardeşlerimizi de PKK'nın, PYD'nin zulmünden kurtaracaktır. IŞİD'liler şimdi sakallarını kesip sizlerle, PYD, PKK ile beraber Türk ordusuyla savaşmak için geliyorlar. Hodri meydan, alayını temizleyeceğiz." ifadelerini kullandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, PYD ve YPG'nin, Türkiye'yi tehdit eden bir terör örgütü olduğunu söyleyerek, "Burada bir anlaşalım." dedi. Türkkan, "Türk ordusunun, kendisine yönelen terör tehdidine karşı ülkesini savunmak, o bölgeyi terörden temizlemek için yaptığı bu operasyona 'işgal kuvvetlerinin harekatı' diyemezsiniz. Bu konuda sizi men ediyorum." diye konuştu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, cihanda barış" sözünü hatırlattı.