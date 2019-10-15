TBMM Genel Kurulu

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, kurmay zeka, yerli teknoloji silah ve mühimmatla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın, Türkiye'nin gücünü ve yetkinliğini dünyaya gösterdiğini belirtti.

Sınır ötesi harekatın, TBMM'nin verdiği yetkiye bağlı olarak başladığını dile getiren Dervişoğlu, "Bu konu milli bir konudur, dolayısıyla siyaseten istismara kapalıdır. Buradan siyasi rant devşirmeye kalkışmak gibi bir basiretsizlikle karşı karşıya kalınırsa iş, milli birlik ve beraberlik boyutunda tartışılmayı aşar ve bu zamana kadar yapılan hataların da gündeme geleceği, sürecin akamete uğramasına da vesile olabilecek nahoş tartışmalar beraberinde gelebilir." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da dünyaya insanlık ve medeniyet dersi verdiğini belirtti.

Harekatın, emperyalist projelerin taşeronu terör örgütleri PYD/YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütüldüğüne dikkati çeken Akçay, "Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize, güney sınırlarımıza yönelen tehdit ve tehlikeler kaynağında yok edilecek, güney komşularımızın toprak bütünlüğü korunacak ve ülkemizdeki Suriyeli sığınmacılar vatanlarına kavuşturulacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da dünyaya insanlık ve medeniyet dersi vermektedir." ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, sağduyuya ihtiyaç duyulan bir süreçten geçildiğini dile getirerek, "Bu savaşın Türkiye'ye bir yararı olmadığını, halkların kardeşliği umudunu tümüyle zedelediğini söylemek istiyorum." dedi.

Kurtulan, "Sakarya'da bir gencin Kürtçe konuştuğu için katledildiğini" iddia etti.

Bunun üzerine yerinden söz alan MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Kurtulan'ın bahsettiği olayın "Kürtlükle, Kürtçe konuşmakla alakası olmadığını" söyleyerek, saldırıyı düzenleyen gruptaki 3 kişinin de Kürt kökenli olduğunu bildirdi.