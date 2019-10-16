AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, dünyada her 9 kişiden 1'inin açlık çektiğini, 1,6 milyar kişinin ise aşırı kilolu olduğunu, açlık çekenler ile fazla gıda tüketenler arasında bir denge kurulması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun TBMM Genel Kurulu'nda Barış Pınarı Harekatı hakkındaki bilgilendirmesinin ardından gündem dışı konuşmalara geçildi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı Dünya Gıda Günü dolayısıyla gündem dışı söz aldı. 6,7 milyar dünya nüfusuna karşılık 12 milyar insana yetecek kadar gıda üretildiğine işaret eden Çankırı, bunun yarı yarıya israf olduğunu belirtti.

Açlık ortadan kaldırılmadan sağlıklı bireyler, nitelikli eğitim gibi hedeflere ulaşmanın mümkün olmadığını vurgulayan Çankırı, dünyada her 9 kişiden 1'inin açlık çektiğini, 2019'da açlık çeken kişi sayısının 837 milyonu geçtiğini, günde ortalama 18 bin kişinin açlıktan öldüğünü dile getirdi. 1,6 milyar kişinin ise aşırı kilolu olduğunu ifade eden Çankırı, çok fazla gıda tüketen ile yeterli gıda bulamayan kişiler arasında bir denge kurulması gerektiğini sözlerine ekledi.