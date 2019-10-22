TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nda milletin tek yürek olduğunu belirterek, "Bugünler, milli birlik ve beraberliğimizi milletimizin, ülkemizin ve devletimizin selameti açısından pekiştirme günleridir. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz, bizi sahada masada daha güzel kazanımlara taşıyacaktır." dedi. TBMM Genel Kurulunda parti grup başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Grup başkanvekilleri, Mardin, Zeytin Dalı Harekat bölgesi ile Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, şehit yakınları ve millete başsağlığı diledi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Barış Pınarı Harekatı'na, ABD ile varılan anlaşma uyarınca verilen aranın bugün 22.00'de sona ereceğini anımsatarak, "120 saatlik süre dolduktan sonra verilen sözlerin tutulup tutulmadığını, bölgede neler olacağını ve ülkemizin izleyeceği tutumu da dikkatle takip edeceğiz. Bu konuda ortaya konulan tavrın, siyasi ve diplomatik ilişkilerin büyük bir titizlikle sürdürülmesini beklemekteyiz." diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumunun hazırladığı raporda genç işsizlik oranının yüzde 27,1'e ulaştığının görüldüğünü belirten Türkkan, öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen üniversite mezunu sayısının da 5 milyona dayandığını ifade etti. Türkkan, gençlerin sorunlarının giderek büyüdüğünü, gençlerin "haklı" sesine hükümetin kulak vermesi gerektiğini söyledi. MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Barış Pınarı Harekatı kapsamında 775 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade ederek, "Türkiye açısından son derece kritik olan bu süreçte, MHP olarak devletimizin ve hükümetimizin sonuna kadar amasız, fakatsız yanında yer aldığımızı ifade etmek istiyoruz. Bu kritik günler, Türkiye'nin arzu ettiği neticeleri alarak sonuçlanır. Bütün kalbi, samimi duygularımızla bu neticenin ortaya çıkmasını arzu ediyoruz." dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın'ın geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini dile getirerek, kendisine Allah'tan rahmet dileyen Bülbül, "Bu ana kadar acımızı paylaşan TBMM Genel Başkanı Mustafa Şentop'a, divan üyelerimize, milletvekillerimize ve Meclis çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 21 Ekim'in, Ahmet Taner Kışlalı'nın suikaste kurban gidişinin 20. yılı olduğunu belirterek, Kışlalı'yı saygı ve minnetle andığını söyledi. Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarıyla başlayan kayyum atamalarının, ilçe belediyelerine de yöneldiğini söyleyen Özel, "Belediye başkanını halk seçiyor, görevden alınıyor, daha sonra kayyum atanıyor, yerine tekrar aday gösteriliyor ve o kayyum kaybediyor; belediye başkanını halk yeniden seçiyor. Ertesi gün bu belediye başkanlarıyla ilgili geçmişe dayalı bir suçtan değil, o günle ilgili bir işlem başlatılıyor. Arıza, sıkıntı buradadır. Bunun Türkiye'ye, dünyaya izahı mümkün değildir." dedi. Özel, İstanbul'daki Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahalarının atıl durumda olan bazı bölümlerinin kiraya verilmesi ihalesi sürecine ilişkin eleştirilerini dile getirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 9 gün süren Barış Pınarı Harekatı'nda tek yürek olup operasyona açık destek veren siyasi partilere, dua ve destekleriyle Mehmetçiği yalnız bırakmayan millete teşekkür etti. Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Bugünler, milli birlik ve beraberliğimizi milletimizin, ülkemizin ve devletimizin selameti açısından pekiştirme günleridir. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz, bizi sahada, masada daha güzel kazanımlara taşıyacaktır. Operasyon öncesi ve esnasında belirttiğimiz üzere, bu zamana kadar kimsenin toprağında gözümüz olmamıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde tek amacımız terör unsurlarının sınırlarımızı terk etmesi ve sığınmacıların güvenli bölgeye yerleştirilmesidir. Cumhurbaşkanımız, operasyon devam ederken, operasyonun ne şartlarda durdurulacağını net bir şekilde ifade etmiş, tek şartını, terör unsurlarının sınırımızı, güvenli bölgeyi terk etmesi olduğunu söylemiştir. 9 gün süren operasyonun ardından ABD ile yapılan görüşmeler neticesinde üzerinde mutabık kalınan 13 maddede, terör unsurlarının bölgeden çekileceği taahhüt edilmiş ve operasyona 120 saat ara verilmiştir. Bu süre zarfında verilen sözlerin yerine getirilmemesi, terör unsurlarının bölgeden çekilmemesi halinde, operasyon kaldığı yerden kararlılıkla devam ettirilecektir."