TBMM Genel Kurulu

Ayrıca Genel Kurulda bugün, üçüncü sıraya alınan Gümrük Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de ele alınacak.

Türkiye ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı'nın İmzalanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği Üzerine Birleşik Sözleşmeye Türkiye'nin Beyanlarla Birlikte Katılmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi gündemin ilk iki sırasına alındı.

Buna göre, Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi bugün ele alınacak.

TBMM Genel Kurulunda bugün, Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Gümrük Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 2 uluslararası anlaşma görüşülecek.

Su Ürünleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile birlikte Türkiye ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Arasında IFAD Ülke Ofisi-Doğu Avrupa ve Orta Asya Merkezi Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ve Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Su Kaynakları Bakanlığı Arasında Su Alanında Mutabakat Zaptı ve Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi de gündemin ön sıralarına alındı.

Genel Kurulda, İYİ Parti'nin "e-Haciz uygulaması" ve CHP'nin "sağlıkta şiddet olayları" ile ilgili verdikleri araştırma önergelerinin bugün ele alınması önerileri ise kabul edilmedi.

CHP, kendi önergesi ve AK Parti'nin grup önerisinin oylaması sırasında toplantı yeter sayısı istedi ve bu sırada CHP ile AK Parti arasında "milletvekillerinin Genel Kurulda bulunup bulunmaması, Meclisin yetkilerinin azaltılması ve 16 Nisan referandumu" üzerinden kısa tartışmalar yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "Sadece Cumhurbaşkanlığının tarafsızlığı maddesini referanduma getirin, el mi yaman, bey mi yaman millet size gösterir" sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise "16 Nisan 2017'de referandum yapıldı ve milletimiz kararını verdi. Milletin iradesine herkesi saygıya davet ediyorum." karşılığını verdi.

