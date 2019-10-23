TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Kahraman Mehmetçiğimizle sahada elde edilen üstün başarı, masada elde edilen diplomatik başarıyla taçlandırılmıştır." dedi. TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, daha önce ABD, dün akşam da Rusya ile varılan mutabakatı İYİ Parti olarak yakından takip ettiklerini belirtti. Suriye'de hızlı, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ihtiyaç olduğunu ifade eden Türkkan, "Bugün başımıza gelenlerin tamamının temelinde yatan 'Esadsız bir Suriye' hedefiydi. O günden bugüne ne oldu? Milyonlarca mülteci kabul etmek zorunda kaldık, 40 milyar doların üzerinde para harcadık, yüzlerce şehit verdik. Geldiğimiz noktada Esad gitti mi? Hayır, Esad yerinde duruyor. Bir de güçlenerek yerinde duruyor. Peki biz bu kadar parayı niye harcadık, bu kadar şehidi neden verdik, bu kadar mülteciyi niye aldık? sorusunu sormadan edemeyeceğim." diye konuştu. - "Terörle mücadele konsepti başarılı oldu"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran sınırında devriye gezen zırhlı araca teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan er Zekeriya Altunok'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Son dönemde terörle mücadelede ciddi neticeler elde edildiğini söyleyen Bülbül, "Devletimiz, terör örgütü PKK ve FETÖ'yle kararlı ve etkin mücadele içindedir. 'Terörün bataklığına girme' ve 'bataklığı kurutma' şeklinde ifade edilen, savunmadan saldırarak terörü olduğu yerde bitirme noktasında ortaya konulan terörle mücadele konsepti başarılı olmuş ve ciddi neticeler vermiştir. Bu, yalnızca mevcut terör örgütü mensuplarına karşı yürütülen mücadelede değil terör örgütüne katılımlarda da etkisini göstermiştir." dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına göre, geçmişte yıllık 5 binli rakamlarla ifade edilen terör örgütüne katılım sayısının, 2018'de 136, 2019'dan bu tarihe kadar da 101 kişiyle sınırlı kaldığını söyleyen Bülbül, bu rakamların, Türkiye'nin terörle mücadelesinde yalnızca sahada teröristle mücadele ederken değil, terör örgütüne katılımı sağlayacak sosyal ortamların ve ortaya çıkan sebeplerin bertaraf edilmesine yönelik başarısını da ortaya koyduğuna dikkati çekti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2020 yılı bütçesinin Meclise sevk edildiğini hatırlatarak, "Dünyada demokrasilerde kendi maaşını belirleyen tek adam, ülkemizi yöneten tek adam. Kendisi 74 bin 500 lira olan maaşını bu yıl 81 bin 250 lira olarak belirledi ve Meclise yolladı." dedi. ABD Başkanı Donald Trump tarafından gönderildiği belirtilen mektubun üslubuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, "Trump'ın hadsiz mektubunu yırttık attık.' dediler. Diplomatlardan bütün gruplara telefon yağıyor. Mektubu yırtıp attığınızı muhatabınız bilmiyorsa mektubu kabul ettiniz demektir. İade edeceksiniz, kabul etmeyeceksiniz." diye konuştu. Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektupla ilgili yanıtlaması istemiyle 7 sorusunu hatırlattı. - "Mektup keenlemyekündür" AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ABD'den sonra Rusya ile varılan mutabakatla tüm terör unsurlarının kalıcı olarak bölgeden uzaklaştırılacağını belirtti.

Mutabakatla, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bölgenin istikrara kavuşmasının sağlanacağını ve bu şekilde Suriyelilerin, Türkiye'nin tezi olan güvenli bölgeye yerleştirileceğini dile getiren Akbaşoğlu, şöyle devam etti: "Suriye'de yaşanan durum yalnızca Suriye'nin ya da sınır komşusu olarak Türkiye'nin sorunu değildir. Bölgede terör vardır, bu sorun dünyanın da sorunudur. Türkiye, kendisinin ve bölgesinin sorunlarının çözüme kavuşturulması konusunda net ve kararlı bir tutum gösterdi, etkili bir sonuç elde etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin gösterdiği net duruş, aleyhimizde yürütülen tüm fiziki oluşumları ve kara propagandaları yerle bir etmiştir. Kahraman Mehmetçiğimizle sahada elde edilen üstün başarı, masada elde edilen diplomatik başarıyla taçlandırılmıştır. Adeta Ziya Paşa'nın 'Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir; tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir' uluslararası diplomaside kanaviçe gibi örülmüştür." ABD Başkanı Donald Trump tarafından gönderildiği belirtilen mektuba ilişkin Özgür Özel'e yanıt veren Akbaşoğlu, "Mektup keenlemyekündür ve dürülüp çöp sepetine atılmıştır. Barış Pınarı Harekatı'yla en güzel 7 soruya değil, 700 soruya cevap verecek nitelikte etkili şekilde bombayla, İHA'yla, SİHA'yla cevap verilmiştir. Bundan daha güzel cevap olmaz." dedi.