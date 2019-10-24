TBMM Genel Kurulu

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Göreme Vadisi'nin milli park olmaktan çıkarılmasına ilişkin, "Kısa bir süre içerisinde yandaş sermayedarlarınıza otel inşaatı ruhsatı verip yeteri kadar nemalandıracak, sonra da çekip gideceksiniz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, partilerin grup önerilerine geçilmeden önce söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Rabia Naz Vatan'ın ölümü ve şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılmasına yönelik komisyonun başkanlık divanı seçimini eleştirdi.

Komisyonun 4 AK Partili Başkanlık Divanı üyesinden oluşturulduğunu söyleyen Özel, "Rabia Naz Komisyonunun tüm yönetimini, Meclis'teki yüzde 46'lık temsilinizle yüzde 100'ünü ele almayı nasıl içinize sindiriyorsunuz? Milli meselelerde Rabia Naz gibi bir kızın ölümü üzerine kurulan komisyonda Meclisi kucaklayamıyorsanız Türkiye'yi nasıl kucaklayacaksınız?" diye sordu.

Genel Kurulda daha sonra İYİ Parti'nin "Göreme Vadisi'nin milli park olmaktan çıkarılmasına" ilişkin grup önerisi görüşüldü.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Göreme Vadisi'nin milli park statüsünün kaldırılmasının doğru olmadığını savunarak, "Bütün insanlığın ortak mirası olan kültürel ve doğal varlıklarımızın koruma statülerinin kaldırılmasıyla ne amaçlanmaktadır? Sayın Bakan tarafından yapılan 'Göreme bölgesine sahip çıkma adına yetki karmaşasını önlemek için milli park statüsünden çıkarılmıştır.' gibi bahaneler, önceki örnekler akla gelince kimseyi ikna etmiyor. Göreme Vadisi'nin milli park statüsünün kaldırılması kararı derhal geri alınmalıdır." diye konuştu.