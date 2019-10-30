HABER

TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2019 15:29 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: - "Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Kürtlerin, Arapların, Türkmenlerin barış içinde yaşamasına engel olan bir fitne ve terör sorunu vardır"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye'de Kürt sorunu olmadığını belirterek, "Kürtlerin, Arapların, Türkmenlerin barış içinde yaşamasına engel olan bir fitne ve terör sorunu vardır." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Almanya ile 30 Ekim 1961'de imzaladığı İş Gücü Anlaşması'nın 58. yılı dolayısıyla gündem dışı söz aldı.

Sırakaya, BM Mülteciler Örgütü raporuna göre dünyada 272 milyon kişinin göçmen konumunda olduğunu, bunun 65 milyonunun çocuklardan oluştuğunu ifade etti.

Dünyanın vicdanı olarak nitelendirilen, insani yardımda lider olan Türkiye'nin en çok sığınmacıyı misafir eden ülke konumda bulunduğunu vurgulayan Sırakaya, başta ölümden kaçan, yerinden edilmiş Suriyeliler olmak tüm mazlum milletler konusunda önemli süreci başarıyla sürdürdüklerine işaret etti. Sırakaya, yürütülen terörle mücadele operasyonlarıyla bölgenin terör örgütlerinden temizlenip, Suriyelilerin güvenli biçimde tekrar ülkelerine döneceğini dile getirdi.

Sırakaya, Almanya ile 30 Ekim 1961'de imzalanan anlaşmadan bugüne kadar geçen sürede Almanya'da 3,5 milyon, bütün dünyada yaklaşık 6,5 milyona ulaşan vatandaşın, dördüncü nesillerinin yaşandığını anlattı.

Sırakaya, TBMM Dışişleri Komisyonu bünyesinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu kurulduğuna işaret ederek, komisyonun, yurt dışındaki vatandaşların belirlenen ihtiyaçlarının ivedi şekilde giderilmesinde ve sorunlarının Meclis gündemine taşınmasında önemli bir aşama olduğunu bildirdi.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki de gündem dışı konuşmasında yerel yönetimlerde yaşanan sorunlara değindi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, sataşma gerekçesiyle Tiryaki'nin eleştirilerine yanıt verdi.

Özkan, Türkiye'de Kürt sorunu olmadığını ifade ederek, "Kürtlerin, Arapların, Türkmenlerin barış içinde yaşamasına engel olan bir fitne ve terör sorunu vardır. Kürtlerin kurucu unsur olduğuna inanıyoruz; etle tırnak değil, bizzat kurucu unsur." diye konuştu.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu da Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasının yıl dönümü dolayısıyla gündem dışı söz aldı.

PARTNER Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarına tecavüz ederken... Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarına tecavüz ederken...
MSB: Rus askeri heyeti ile görüşmeler tamamlandıMSB: Rus askeri heyeti ile görüşmeler tamamlandı
AK Parti Gençlik Kolları Karadeniz Bölge İstişare ToplantısıAK Parti Gençlik Kolları Karadeniz Bölge İstişare Toplantısı
Anahtar Kelimeler:
Cahit Özkan gündemdışı konuşmalar TBMM Genel Kurulu Zafer Sırakaya

En Çok Okunan Haberler

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

Silahını çıkarıp kalabalığa ateş açtı!

Silahını çıkarıp kalabalığa ateş açtı!

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Diğer Haberler
CHP'li İlçe Başkanı Bitirgeç'ten flaş sözler: İstifa etmem için baskı yapıyorlar

CHP'li isim: İstifa etmem için baskı yapıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Muharrem İnce, CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmaları tamamlandı

Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmaları tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.