AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye'de Kürt sorunu olmadığını belirterek, "Kürtlerin, Arapların, Türkmenlerin barış içinde yaşamasına engel olan bir fitne ve terör sorunu vardır." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Almanya ile 30 Ekim 1961'de imzaladığı İş Gücü Anlaşması'nın 58. yılı dolayısıyla gündem dışı söz aldı.

Sırakaya, BM Mülteciler Örgütü raporuna göre dünyada 272 milyon kişinin göçmen konumunda olduğunu, bunun 65 milyonunun çocuklardan oluştuğunu ifade etti.

Dünyanın vicdanı olarak nitelendirilen, insani yardımda lider olan Türkiye'nin en çok sığınmacıyı misafir eden ülke konumda bulunduğunu vurgulayan Sırakaya, başta ölümden kaçan, yerinden edilmiş Suriyeliler olmak tüm mazlum milletler konusunda önemli süreci başarıyla sürdürdüklerine işaret etti. Sırakaya, yürütülen terörle mücadele operasyonlarıyla bölgenin terör örgütlerinden temizlenip, Suriyelilerin güvenli biçimde tekrar ülkelerine döneceğini dile getirdi.