TBMM Genel Kurulu

Karadeniz'de daha önce 26 ekonomik balık türü avlanırken bugün bu sayının 6 türe kadar düştüğünü ifade eden Örs, "Bölgemiz üniversiteleri, Karadeniz'i ve balıkçılığı tehdit eden kirliliğe çözüm bulmak adına deniz çöplerinin azaltılması ve deniz ekosisteminin korunmasına yönelik projeler ve araştırmalar yapmaktadırlar." dedi.

Örs, Karadeniz'de yapılan ilk incelemelere göre, kilometrekare başına yaklaşık 1 milyon mikroplastik; 5 milimetreden daha küçük plastik parçacıklarının tespit edildiğini, balıklar ve omurgasız canlıların bu kirlilikten etkilendiğini söyledi.

Mikroplastik tespit edilen balıklar ve omurgasız canlıların tüketilmesi yoluyla insan sağlığının da tehlike altında olduğunu belirten Örs, "İnsanların kullandıkları ambalajlar başta olmak üzere cam, metal, plastik, strafor gibi katı atıklar kullandıktan sonra geri dönüşüm sistemleri yerine maalesef doğaya bırakılmaktadır. Özellikle son yıllarda Karadeniz'de doğa, yayla ve kıyı turizminin gelişmesi ve piknik gibi günübirlik aktiviteler sonucunda ortaya çıkan katı atıklar bulundukları yerlere, havzalara, dere yataklarına bırakılmaktadır. Bu atıklar doğrudan ya da rüzgar ve akarsular yoluyla hem doğaya hem de denize ulaşarak kirliliğe neden olmaktadır." diye konuştu.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, ekolojik krizin deniz ekosistemi üzerindeki yıkıcı etkisinin, telafi edilemez noktalara geldiğini, son 30 yılda Karadeniz balıkçılığının dramatik biçimde bozulduğunu savundu.