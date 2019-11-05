TBMM Genel Kurulu

TBMM Başkanvekili Levent Gök, löseminin tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu belirterek "Bütün siyasetçilerimiz, lösemiye dikkati çekerek tedavi edilme oranının artırılması için elinden gelen katkıyı yapmalıdır." dedi

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

Gök, oturumun başında, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'i, 13. ölüm yılı dolayısıyla andı. Siyaset tarihinde dürüstlüğü ve nezaketiyle sembol olan Bülent Ecevit'in, siyasetçi kimliğinin yanında bir şair olduğunu belirten Gök, "Bülent Ecevit, siyasi tarihimizde ölümsüz izler bırakmıştır. 'Ne ezen ne ezilen, insanca, hakça bir düzen' sloganıyla ülkemizde adalet ve eşitliğin sağlanması yolunda önemli mücadeleler vermiştir." diye konuştu.

Gök, 2-8 Kasım'ın Lösemili Çocuklar Haftası olduğunu anımsatarak "Lösemi tedavi edilebilen bir hastalıktır. Lösemili Çocuklar Haftası'nda bütün siyasetçilerimizin lösemiye dikkati çekerek bu konunun üzerine gidilmesini ve tedavi edilme oranını artırarak çocuklarımızı bu hastalığın pençesinden kurtarmak üzere herkesin elinden gelen katkıyı yapmasını da beklediğimi ifade ediyorum." dedi.