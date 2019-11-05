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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.11.2019 16:53 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Levent Gök: - "Lösemi tedavi edilebilen bir hastalıktır. Bütün siyasetçilerimiz, lösemiye dikkati çekerek tedavi edilme oranının artırılması için elinden gelen katkıyı yapmalıdır"

TBMM Başkanvekili Levent Gök, löseminin tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu belirterek "Bütün siyasetçilerimiz, lösemiye dikkati çekerek tedavi edilme oranının artırılması için elinden gelen katkıyı yapmalıdır." dedi

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

Gök, oturumun başında, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'i, 13. ölüm yılı dolayısıyla andı. Siyaset tarihinde dürüstlüğü ve nezaketiyle sembol olan Bülent Ecevit'in, siyasetçi kimliğinin yanında bir şair olduğunu belirten Gök, "Bülent Ecevit, siyasi tarihimizde ölümsüz izler bırakmıştır. 'Ne ezen ne ezilen, insanca, hakça bir düzen' sloganıyla ülkemizde adalet ve eşitliğin sağlanması yolunda önemli mücadeleler vermiştir." diye konuştu.

Gök, 2-8 Kasım'ın Lösemili Çocuklar Haftası olduğunu anımsatarak "Lösemi tedavi edilebilen bir hastalıktır. Lösemili Çocuklar Haftası'nda bütün siyasetçilerimizin lösemiye dikkati çekerek bu konunun üzerine gidilmesini ve tedavi edilme oranını artırarak çocuklarımızı bu hastalığın pençesinden kurtarmak üzere herkesin elinden gelen katkıyı yapmasını da beklediğimi ifade ediyorum." dedi.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran "tutuklu siyasetçiler", AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı "Yeni Türk harflerinin kabulü", CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer "Adana'nın sorunları" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, tarım politikalarına ilişkin eleştirilerde bulundu. Türkkan, yerli tarım politikasında gelinen noktada Ukrayna'dan saman, Arjantin'den hayvan, Afganistan'dan çoban ithal edildiğini dile getirerek "Yanlış politikalarla tarımı da çiftçiyi de bitirdiniz." ifadesini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Şırnak'ta, Türk bayraklarıyla öğrencileriyle gösteri yapan Seçil öğretmenin hainler tarafından hedef gösterildiğini belirterek Seçil öğretmenin yalnız olmadığını söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, bazı belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili eleştirilerde bulunarak "Bu halkın iradesini gasbetmektir ve açıkça hırsızlıktır. Seçmenlerin oyunu çalmaktır." diye konuştu.

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