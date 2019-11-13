TBMM Genel Kurulu

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli unsurun ormanlar olduğunu belirterek, hükümetleri döneminde 4,5 milyar fidan diktiklerini bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda, HDP ve CHP'nin grup önerileri görüşüldü.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'nin kayyum atamalarına ilişkin grup önerisi üzerinde söz alarak, görevden almaların halkın iradesine darbe olduğunu savundu.

Tanrıkulu, "Kayyumla oluşturduğunuz düzenin maliyetini bugün hesaplayamazsınız ama yarın öbür gün bunların siyasi maliyetinin ne olacağını hep beraber göreceğiz. Bu uygulamalardan vazgeçin, siyasi olarak darbe yapmayın, sandığı esas alın." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, HDP Grubu'nun, 1,5 yıldır yapılan her hukuki işlemden sonra kayyum konusunu ısıtıp ısıtıp Meclisin gündemine getirmesininin bir anlam ifade etmediğini söyledi.

Altınok, geçmiş dönemde de yapılan atamalarda görevlendirilen vali ve kaymakamların, Güneydoğu'da bugüne kadar yapılmamış çok büyük hizmetleri vatandaşa sunduğunu kaydetti.