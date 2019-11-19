TBMM Başkanvekili Celal Adan, geçen hafta Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının yakılmasına tepki göstererek, "KKTC'nin bağımsızlık sembolü olan o kutlu bayrağın kırmızısına Anadolu yaylasının Mehmetçikleri ve Türk Mukavemet Teşkilatı'nın Mücahitleri kan akıtmıştır. Ona el uzatıp bayrağımızı yakanlar, bu küstahlığa göz yumanlar, bunun hesabını er ya da geç Türk milletine vereceklerdir." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul açılışında konuşan Adan, geçen hafta "aşağılık" bir iradenin ortaya konduğunu, KKTC bayrağına Rum kesiminde el uzatıldığını anımsattı.

Yaşanan olayın Türk milletinin yüreğinde hüzün değil, öfke yarattığını vurgulayan Adan, şunları kaydetti:

"KKTC'nin bağımsızlık sembolü olan o kutlu bayrağın kırmızısına Anadolu yaylasının Mehmetçikleri ve Türk Mukavemet Teşkilatı'nın Mücahitleri kan akıtmıştır. Ona el uzatıp bayrağımızı yakanlar, bu küstahlığa göz yumanlar, bunun hesabını er ya da geç Türk milletine vereceklerdir. İzmir'i aldığı gün önüne serilen Yunan bayrağına basmayan, basmayı reddeden Gazi Mustafa Kemal'in asaleti bu milletin ruhunda ebediyen sürecektir."