TBMM Genel Kurulu

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'ın eşbaşkanlık sisteminin kayyum atamalarına gerekçe gösterildiği iddiası üzerine, "Kayyum atamaları, kimi HDP'lilerin çocukları Maldivler'de, Batı ülkelerinde okurken, bölgede korku ve endişe içinde yaşamını sürdüren, daha iyi bir şehirde, aile saadeti içinde yaşamayı, iyi okullarda okumayı hak eden geleceğimiz olan yavrularımız için yapılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri görüşüldü.

HDP'li Kurtulan, partisinin eşbaşkanlık sistemine ilişkin araştırma önergesinin gündeme alınması önerisi üzerinde söz alarak, eşbaşkanlık sisteminin kayyum atamalarına gerekçe olarak sunulduğunu, bu nedenle sistemin araştırılması gerektiğini savundu.

Eşbaşkanlık sisteminin meşru, demokratik ve adil bir sistem olduğunu belirten Kurtulan, HDP'nin siyasi mücadeleyi bırakmayacağını ifade etti.

Kurtulan, "Bir anne bize şunu söyledi; 'Aslanlar sakın bu alandan çekilmesin ki tilkiler bu alanlara yerleşmesin.' Tilkilere bu alanları bırakmayacağız." sözlerini aktardı.